نادر السيد: أحمد ناجي سبب توتر علاقتي بمانويل جوزيه.. فيديو

أكد نادر السيد، حارس مرمى الأهلي والزمالك والمنتخب السابق، أن أحمد ناجي، مدرب حراس منتخب مصر الحالي، كان سببًا في توتر العلاقة بينه وبين مانويل جوزيه، أثناء لعبه في صفوف الأهلي.



وقال نادر، في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامج صدى البلد: "كنت اتمنى إن مانويل جوزيه يعرفني بنفسه، مش من خلال احمد ناجي".



وتابع: "العلاقة مكانتش بيني وبين جوزيه كويسة؛ بسبب ان احمد ناجي عرَّفُه بيا من وجهة نظره هو فقط".