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رياضة

نادر السيد: مدحت عبد الهادي أفضل مدافع في تاريخ مصر.. فيديو

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 06:58 ص
مدحت عبد الهادي
مدحت عبد الهادي
محمد رشاد
قال نادر السيد، حارس مرمى الأهلي والزمالك السابق، إن مدحت عبد الهادي مدافع الأبيض السابق، يعد أفضل لاعب في مركز المدافع بتاريخ الكرة المصرية.

وأوضح السيد في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، أن عبد الهادي كان مدافعًا قويًا ويجيد الزيادة العددية هجوميا، وضربات الرأس، لكنه ظلم نفسه.

وفسر نادر حديثه، قائلًا، "مدحت عبد الهادي ظلم نفسه عندما لم يكمل مسيرته الاحترافية، وعاد إلى مصر، حيث إنه كانت لديه إمكانيات تؤهلة لمواصلة مشواره في الاحتراف الخارجي".

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