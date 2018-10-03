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رياضة

أول تعليق من محمد الشناوي عقب فوز الأهلي على وفاق سطيف الجزائري

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 04:25 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
أعرب محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي والمنتخب المصري، عن سعادته بفوز الفريق أمام وفاق سطيف الجزائري، مساء الثلاثاء، بهدفين دون رد.

ونشر الشناوي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، صوره للفريق، وعلق عليها كاتبا: "الحمد لله دائما وأبدا.. رجالة".

وفرَّط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى الفوز بنتيجة كبيرة أمام ضيفه، حيث اكتفى بتسجيل هدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب السلام الدولي.

وسجل هدفى الأهلي وليد سليمان فى الدقيقة 23، قبل أن يضيف إسلام محارب الهدف الثاني للمارد الأحمر، فى الدقيقة 42.

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