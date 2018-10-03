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رياضة

نادر السيد: أجيري تلاعب معي وأنكر ترشيحي له لإدارة المنتخب.. فيديو

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 03:33 ص
أجيري
أجيري
محمد رشاد
أكد نادر السيد، حارس مرمى الأهلي والزمالك السابق، أنه لم يكن يعلم بمشكلة أجيري في التلاعب بمباريات الدوري الإسباني، عندما رشحه لتدريب المنتخب.

وقال السيد في حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "أجيري تلاعب معي شخصيًا وليس الدوري الإسباني فقط، عندما أنكر تواصلي معه".

وأكمل: "لم أعلم أن أجيري لديه تلاعب في مباريات الدوري الإسباني من قبل، لكني علمت بعد ذلك أن الموضوع ما زال قيد التحقيقات".

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