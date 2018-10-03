وليد سليمان عن فوز الأهلي على وفاق سطيف: مبروك للجمهور واللعيبة الرجالة

أعرب وليد سليمان نجم فريق الأهلي، عن سعادته بالفوز على وفاق سطيف الجزائري، أمس، مؤكدًا أن لاعبي الفريق قدّموا أداءً رائعاً.





وكتب سليمان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مبروك لجمهورنا العظيم.. اللعيبة رجاله.. والقادم أفضل بإذن الله".





وفرَّط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى الفوز بنتيجة كبيرة أمام ضيفه، حيث اكتفى بتسجيل هدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب السلام الدولي.



