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رياضة

وليد سليمان عن فوز الأهلي على وفاق سطيف: مبروك للجمهور واللعيبة الرجالة

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 03:10 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
أعرب وليد سليمان نجم فريق الأهلي، عن سعادته بالفوز على وفاق سطيف الجزائري، أمس، مؤكدًا أن لاعبي الفريق قدّموا أداءً رائعاً.

وكتب سليمان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مبروك لجمهورنا العظيم.. اللعيبة رجاله.. والقادم أفضل بإذن الله". 

وفرَّط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى الفوز بنتيجة كبيرة أمام ضيفه، حيث اكتفى بتسجيل هدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب السلام الدولي.

وسجّل هدفى الأهلي وليد سليمان فى الدقيقة 23، قبل أن يضيف إسلام محارب الهدف الثاني للمارد الأحمر، فى الدقيقة 42.

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