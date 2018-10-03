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رياضة

محمد صلاح يتعرض للضرب من زملائه في مران ليفربول الأخير.. فيديو

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 02:16 ص
لاعبي ليفربول
لاعبي ليفربول
محمد رشاد
شهد مران ليفربول الأخير قبل ملاقاة نابولي في دوري أبطال أوروبا، مشاهد كوميدية، تعرض فيها نجمنا المصري محمد صلاح، للضرب من زملائه.

واستعرض موقع ليفربول مقاطع مصورة من تدريب الفريق على ملعب سان باولي والذي شهد احتفال اللاعبين بعيد ميلاد البرازيليين روبرتو فيرمينو وأليسون بيكر.

كما شهد دخول اللاعبين في عدة فترات ترفيهية، قام فيها الفريق الفائز بضرب أعضاء الفريق الخاسر.

ثالث أفضل لاعب في العالم سجل 3 أهداف فقط خلال المباريات التسعة الأولى لليفربول هذا الموسم، وذلك بعد الموسم الخرافي الذي قدمه العام الماضي بتسجيل 44 هدفا خلال 52 مباراة.
محمد صلاح يتعرض للضرب من زملائه في مران ليفربول الأخير.. فيديو
محمد صلاح يتعرض للضرب من زملائه في مران ليفربول الأخير.. فيديو
محمد صلاح يتعرض للضرب من زملائه في مران ليفربول الأخير.. فيديو
محمد صلاح يتعرض للضرب من زملائه في مران ليفربول الأخير.. فيديو
محمد صلاح يتعرض للضرب من زملائه في مران ليفربول الأخير.. فيديو

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