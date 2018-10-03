محمد صلاح يتعرض للضرب من زملائه في مران ليفربول الأخير.. فيديو

شهد مران ليفربول الأخير قبل ملاقاة نابولي في دوري أبطال أوروبا، مشاهد كوميدية، تعرض فيها نجمنا المصري محمد صلاح، للضرب من زملائه.





واستعرض موقع ليفربول مقاطع مصورة من تدريب الفريق على ملعب سان باولي والذي شهد احتفال اللاعبين بعيد ميلاد البرازيليين روبرتو فيرمينو وأليسون بيكر.





كما شهد دخول اللاعبين في عدة فترات ترفيهية، قام فيها الفريق الفائز بضرب أعضاء الفريق الخاسر.



