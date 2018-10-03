بعد رحيله.. 11 معلومة لا تعرفها عن الأنبا بيشوي مطران كفر الشيخ ودمياط

أعلن القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفاة الأنبا بيشوي، مطران دمياط وكفر الشيخ والبراري، رئيس دير الشهيدة دميانة عن عمر ناهز 76 عامًا.





واشتهر الأنبا بيشوى في الكنيسة، بكونه واعظًا متميزًا، ولاهوتيًا بارعًا، حيث مثلها في عدة مؤتمرات بالخارج، واختير عضوًا بعدد من المجالس العالمية.





وننشر عبر السطور التالي، 11 معلومة عن الأنبا الراحل:





1ـ ولد الأنبا بيشوي يوم 19 يوليو 1942، بمدينة المنصورة، ولكن والده أصلًا من دمياط.





2- من أسرة عريقة ومتدينة فهو من عائلة القديس سيدهم بشاي.





3- تنيح والده المهندس إسكندر نقولا وتركه في سن الرابعة من عمره، فتولى عمه الأستاذ ألفونس نقولا تربيته ورعايته بدمياط.





4- تلقى دراسته الأولى في بورسعيد، ثم جاء إلى الإسكندرية حيث حصل على بكالوريوس الهندسة، «قسم كهرباء»، بتقدير امتياز عام 1963، من جامعة الإسكندرية وكان عمره في ذلك الوقت أقل من 21 عاما.





5- عُين معيدًا بكلية الهندسة بالإسكندرية، وتقدم في الدراسة للحصول على درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية، فحصل على درجة الماجستير في يوم 28 مايو 1968.





6- من الناحية الروحية تأثر الأنبا بيشوى بالقمص بيشوي كامل، والقمص تادرس يعقوب ملطى.





7- ترهب يوم أحد الرفاع سنة 1969.





8- سيم قسًا في يوم أحد الشعانين يوم 12 أبريل 1970.





9- سيم قمصًا في 17 سبتمبر 1972.





10- رسمه قداسة البابا شنوده مطرانًا مع الأنبا باخوميوس مطران البحيرة.



