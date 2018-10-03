ضياء السيد: عدم تسجيل مزيد من الأهداف في وفاق سطيف يصعب مباراة العودة

وجه ضياء السيد نجم الأهلي السابق، التهنئة، للفريق، عقب فوزه بمباراة أمس، على وفاق سطيف، مؤكدا أن هناك العديد من الفرص أهدرها اللاعبون، مما يصعب مهمة الفريق بالجزائر.





و كتب ضياء السيد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر ":" مبروك للنادى الاهلى لاعبين وجمهور رعونة الشوط الثانى وعدم تسجيل مزيد من الاهداف صعبة مباراة العودة... الاهلى قادر ان شاء الله".





وفرَّط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى الفوز بنتيجة كبيرة أمام ضيفه، حيث اكتفى بتسجيل هدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب السلام الدولي.



