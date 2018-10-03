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أخبار العالم

نائب إيراني يصف حكومة وبرلمان بلاده باللصوص

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 03:24 ص
صدى البلد
محمد شحتة
وصف نائب بالبرلمان الإيراني الثلاثاء، حكومة وبرلمان بلاه بـ "اللصوص والمافيا"، على خلفية تضرر الآلاف من الإيرانيين من الأزمة التي يشهدها الاقتصاد، وتذبذب أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال الإيراني.

وقال المتحدث باسم تحالف “الأمل” الإصلاحي بالبرلمان “بهرام رسايي”، معلقًا على تحسن العملة المحلية أمام الدولار “إن نهب جيوب الناس مع تقلبات العملة، خطوة خبيثة، سواء من أجل تعويض ديون البنوك، أو عن غايات سياسية داخلية وخارجية”.

وأضاف رسايي وهو ممثل عن أهالي طهران بالبرلمان إن “ذلك هو في نهاية الأمر خدعة تقوم بها مافيا العملة.. وتتحمل الحكومة والبرلمان هذا النهب”.

واعتبر النائب الإيراني أن “عدم سيطرة الحكومة والبرلمان على نهب أموال المواطنين؛ نتيجة عدم وجود استراتيجية، أو ضعف السيطرة على السوق، وقوة المافيا، أنا كممثل، أشعر بالخجل من شعبي”.

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