نادية حسني تكشف لأول مرة عن زوجها وسر ارتباطها به.. فيديو

تحدثت الإعلامية نادية حسني، من خلال ندوة "صدى البلد"، عن زوجها، مؤكدة أنها تعيش أسعد أيامها معه.



وقالت "حسني"، خلال ندوة "صدى البلد"، إنه رجل أعمال مصرى وشرقي وصعيدي جدًا، مؤكدة أنها تخوفت لسنوات من فكرة الارتباط خوفا على عملها كإعلامية، لكنها قررت في النهاية الزواج بعد قصة حب وتفاهم.



وأضافت أن زوجها له الفضل عليها ودائما يساندها ويقف بجانبها ويشجعها على الاستمرار.



وأكدت أنها ارتبطت بزوجها رغم تصادمها معه في البداية لأنه شخص شرقي جدًا ويحافظ على أدق العادات والتقاليد.



وتابعت: "في البداية اعترض على ملابسي وطلب مني أن أركز على المادة الإعلامية التي أقدمها أكثر من تركيزه على الملابس ومظهري، وبالفعل بدأت أقرأ كثيرا وأثقف نفسي لأقدم الأفضل لجمهوري".