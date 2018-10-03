ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

نادية حسني تكشف لأول مرة عن زوجها وسر ارتباطها به.. فيديو

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 12:11 م
صدى البلد
سمر سعد
تحدثت الإعلامية نادية حسني، من خلال ندوة "صدى البلد"، عن زوجها، مؤكدة أنها تعيش أسعد أيامها معه.

وقالت "حسني"، خلال ندوة "صدى البلد"، إنه رجل أعمال مصرى وشرقي وصعيدي جدًا، مؤكدة أنها تخوفت لسنوات من فكرة الارتباط خوفا على عملها كإعلامية، لكنها قررت في النهاية الزواج بعد قصة حب وتفاهم.

وأضافت أن زوجها له الفضل عليها ودائما يساندها ويقف بجانبها ويشجعها على الاستمرار.

وأكدت أنها ارتبطت بزوجها رغم تصادمها معه في البداية لأنه شخص شرقي جدًا ويحافظ على أدق العادات والتقاليد.

وتابعت: "في البداية اعترض على ملابسي وطلب مني أن أركز على المادة الإعلامية التي أقدمها أكثر من تركيزه على الملابس ومظهري، وبالفعل بدأت أقرأ كثيرا وأثقف نفسي لأقدم الأفضل لجمهوري".

ترشيحاتنا

مجازاة رئيس شبكة صوت العرب و3 آخرين بسبب مخرج الدراما

خبير فلك يكشف تأثير اقتراب 5 كواكب من الأرض على الأبراج.. فيديو

رنيم الوليلى تفقد لقب بطولة أوراكل للإسكواش

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم .. فيديو

غدا.. طقس مائل للحرارة على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 33

الأرصاد: درجات الحرارة تعود لطبيعتها بدءا من اليوم.. فيديو

موعد مباراة ليفربول اليوم.. محمد صلاح في مواجهة قوية أمام نابولي

إسرائيل تخطط لإنهاء هذه الصفقة مع حماس

10 معلومات عن الأنبا بيشوي أسقف دمياط وكفر الشيخ المتنيح

اختفى في تركيا منذ الأمس.. من هو جمال خاشقجي المكروه في مصر والمنبوذ من السعودية

البنزرتى يصفع نجم الزمالك ويستبعده من قائمة تونس

مثل لعبة يانصيب.. لماذا أصبحت جائزة نوبل متهمة بـ الغموض وسوء السمعة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو أكلك اتحرق.. 5 نصائح لتخطي المشكلة

السفير السويدى: اختيار مصر ضيف شرف مهرجان مالمو يعكس ريادتها في المنطقة

تعبيرات خاصة لنجوم الفن بعدسة أحمد هيمن.. صور

التعادل السلبى يحسم موقعة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.. صور

سفير ألمانيا بالقاهرة: أشجع مصر على مواصلة الإصلاحات اللازمة للحفاظ على المياه.. صور

فيديو

نادية حسني تكشف لأول مرة عن زوجها وسر ارتباطها به.. فيديو
نادية حسنى: فضلت كرسى المذيع على لقب الفنانة.. فيديو
قصة قرية زراعية تحولت إلى قلعة لصناعة الأثاث.. فيديو
البيئة: خط تليفون لتلقي شكاوى المواطنين من أكوام القمامة.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم الأربعاء 10-3-2018 .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟