نضال الشافعي يبدأ تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد زنزانة 7

يبدأ الفنان نضال الشافعي، تصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد "زنزانة 7" خارجيا في القاهرة، اليوم الأربعاء؛ بعد أن كان مقررا بدء تصويره، بداية الأسبوع المقبل.





الفيلم كان يحمل اسم "المحترف"، قبل تغييره، وهو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك في بطولته كل من "علا غانم، احمد زاهر، مايا نصري، ايهاب فهمي، منه فضالي، مدحت تيخه، أحمد تهامي، إيمي سالم، محمد رضا"، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة "أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، منى منير".



