ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

فورين بوليسي: ترامب يسعى إلى قطع التمويل على الأمم المتحدة بشكل سري

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 06:24 ص
صدى البلد
حسن محرم
كشفت مجلة "فوري بوليسي" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يسعى بشكل سري، إلى قطع التمويل عن منظمة الأمم المتحدة، مستخدما الوسائل البيروقراطية.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير نشرته مساء الثلاثاء، أن "رسائل بريد إليكتروني مُسَّربة" تكشف عن أن الإارة الأمريكية فشلت في تخفيض المساعدات المخصصة لبرامج الأمم المتحدة من خلال الكونجرس؛ لذا عمدت لاستخدام العوائق البيروقراطية للحيلولة دون تقديم الدعم للمنظمة الأممية.

وبينت الصحيفة، أنه في يوليو الماضي، أفصح مسئول معين في وزارة الخارجية الامريكية عن "إيميل" حول كيفية إفشال رغبة الكونجرس الأمريكي لعدد من برامج المساعدة التي تقودها الأمم المتحدة والتي لا توافق الخطوط المتشددة للبيت الأبيض، من بينها مبادرات حول مساعدة اللاجئين الفلسطينيين أو تقديم خدمات صحة إنجابية للسيدات اللائي تعانين من صعوبة الإنجاب.

وقال كاتب الإيميل، ويدعى ماري ستول، وهو مستشار كبير في مكتب شئون المنظمات الدولية، إن الإدارة الأمريكية لديها خط عريض لوقف تمويل برامج تتصادم مع أولويات البيت الأبيض، مشيرا إلى أن الإدارة تستخدم عدد من العوائق البيروقراطية، مثل فرض متطلبات محاسبة ومراجعات مرهقة، لقتل هذه البرامج التي يعارضها البيت الأبيض، بينما لا يزال الكونجرس يوفر لها التمويل.

ترشيحاتنا

ختام فعاليات فنية بثقافة جنوب سيناء

فتوى الأزهر توضح القول الفصل فى محادثة الهاتف بين الخاطب وخطيبته

تميزي بلوك الـ Sequin اللامع في المناسبات البسيطة.. صور

نادر السيد: منعت عماد متعب من الانتقال للزمالك وأقنعته بالاعتزال.. فيديو

أول تحرك من اللجنة الأولمبية ضد ثروت سويلم في مجلس النواب والجبلاية

محمد الخولي: إسلام عيسى يستحق مكانا في المنتخب مع وليد سليمان.. فيديو

معجزة إلهية في مستشفى بلندن.. الطفل أنور يعود إلى الحياة بعد نزع أجهزة التنفس عنه

قطع الكهرباء عن عدد من المناطق بالأقصر.. غداً وبعد غد

رسالة تسبب حرب عصابات في إمبابة.. صدى البلد يكشف تفاصيل جديدة في مقتل شاب عشريني.. الأهالي: الحريم وراء الكارثة.. الشرطة تسيطر.. الطب الشرعي يشرح الجثمان.. والنيابة تكثف تحقيقاتها

بدون مسكنات أسرع علاجات طبيعية لمحاربة آلام الحلق

ضبط 25 طن ملح داخل معمل ألبان بدون ترخيص في كفر الشيخ

واشنطن تشيد برد فرنسا القوي على مخطط إيران الإرهابي في باريس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعبيرات خاصة لنجوم الفن بعدسة أحمد هيمن.. صور

التعادل السلبى يحسم موقعة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.. صور

سفير ألمانيا بالقاهرة: أشجع مصر على مواصلة الإصلاحات اللازمة للحفاظ على المياه.. صور

علاء مبارك ونجله يؤازران النادي الأهلي من مدرجات استاد السلام ..صور

تكلفة زي لاعبي برشلونة تثير الجدل في لندن .. والجماهير تسخر من ميسي

فيديو

شعراوي: مواطنو جنوب سيناء الأكثر ترددا على مسح فيروس سي.. فيديو
أحمد موسى يناشد المواطنين الاستفادة من حملة فيروس سي.. انزل اطمن على نفسك
السكك الحديدية: 10 ملايين من متحدي الإعاقة استفادوا بخفض سعر التذاكر.. فيديو
غادة والي: مصر تمتلك برامج حماية اجتماعية محترمة ومتنوعة.. فيديو
وزيرة التضامن: نستهدف توحيد برامج الدعم النقدي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟