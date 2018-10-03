فورين بوليسي: ترامب يسعى إلى قطع التمويل على الأمم المتحدة بشكل سري

كشفت مجلة "فوري بوليسي" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يسعى بشكل سري، إلى قطع التمويل عن منظمة الأمم المتحدة، مستخدما الوسائل البيروقراطية.





وأوضحت الصحيفة، في تقرير نشرته مساء الثلاثاء، أن "رسائل بريد إليكتروني مُسَّربة" تكشف عن أن الإارة الأمريكية فشلت في تخفيض المساعدات المخصصة لبرامج الأمم المتحدة من خلال الكونجرس؛ لذا عمدت لاستخدام العوائق البيروقراطية للحيلولة دون تقديم الدعم للمنظمة الأممية.





وبينت الصحيفة، أنه في يوليو الماضي، أفصح مسئول معين في وزارة الخارجية الامريكية عن "إيميل" حول كيفية إفشال رغبة الكونجرس الأمريكي لعدد من برامج المساعدة التي تقودها الأمم المتحدة والتي لا توافق الخطوط المتشددة للبيت الأبيض، من بينها مبادرات حول مساعدة اللاجئين الفلسطينيين أو تقديم خدمات صحة إنجابية للسيدات اللائي تعانين من صعوبة الإنجاب.



