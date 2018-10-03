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منوعات

العثور على 18 ألف ين عملات معدنية داخل بطن مريض في اليابان

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 05:30 ص
صدى البلد
حسن محرم
عثر أطباء في اليابان، على 8 كيلو جرامات من العملة المعدنية، داخل بطن أحد المرضى الذي جاء إلى خدمة الإسعاف السريع.

وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن مواطنا يابانيا يبلغ من العمر 51 عاما، وصل إلى مشفى معبرا عن تعبه وافقتاده للشهية، غير أن الأطباء اكتشفوا أنه ابتلع 8 كجم من العملات المعدنية في بطنه.

وبينت الصحيفة أن المريض نقل إلى قسم الطوارئ في مستشفى جامعة طوكيو الطبية، حيث جرى فتح المعدة واستخراج العملات المعدنية.
140 + 495+ 16420+ 400+ 500.

ووفقا لـ "لوموند" فإن الاطباء الجراحين استخرجوا 1894 عملة معدنية، وبعد وزنها تبين أنها تصل إلى 8،076 كجم، موضحا أن 140 عملة كانت من فئة الين الواحد، و99 عملة من فئة 5 ين، و1642 من فئة الـ 10 ين، و8 عملات من فئة الـ 50 ين، و5 عملات من فئة الـ 100 ين، بإجمالي 17.955 ين.

وبحسب الأطباء، فإن المريض مصاب بمرض عقلي يسمى "بيكا"، والذي يجعله يبتلع كل ما يجده.

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