العثور على 18 ألف ين عملات معدنية داخل بطن مريض في اليابان

عثر أطباء في اليابان، على 8 كيلو جرامات من العملة المعدنية، داخل بطن أحد المرضى الذي جاء إلى خدمة الإسعاف السريع.





وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن مواطنا يابانيا يبلغ من العمر 51 عاما، وصل إلى مشفى معبرا عن تعبه وافقتاده للشهية، غير أن الأطباء اكتشفوا أنه ابتلع 8 كجم من العملات المعدنية في بطنه.





وبينت الصحيفة أن المريض نقل إلى قسم الطوارئ في مستشفى جامعة طوكيو الطبية، حيث جرى فتح المعدة واستخراج العملات المعدنية.

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