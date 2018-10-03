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محافظات

قطع الكهرباء عن عدد من المناطق بالأقصر.. غداً وبعد غد

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 07:41 ص
صدى البلد
شمس يونس
اعلن المهندس حجاج عبده، وكيل وزارة الكهرباء رئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر، عن أنه سيتم فصل التغذية الكهربائية عن بعض المناطق، في نطاق مركز ومدينة الطود، غدا الخميس 4 أكتوبر، وذلك لإجراء أعمال الصيانة على خطوط الجهد المتوسط.

واضاف حجاج، في تصريح صحفي، أنه سيتم فصل الكهرباء عن مناطق حاجر العديسات قبلي وبحري، بدءا من الساعة 9 وحتى 10 ونصف صباحا، فيما سيتم قطع التيار، بعد غدٍ، الجمعة، منذ الساعة 11 صباحا وحتى 12 ونصف ظهرا، وذلك عن منطقة العديسات قبلي بالكامل.

وناشد وكيل الوزارة، المواطنين المتأثرين بالفصل، باتخاذ الاحتياطات اللازمة؛ لتفادي ساعات الفصل، مقدما اعتذار قطاع الكهرباء بالأقصر لكل من يتضرر.

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