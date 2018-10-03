قطع الكهرباء عن عدد من المناطق بالأقصر.. غداً وبعد غد

اعلن المهندس حجاج عبده، وكيل وزارة الكهرباء رئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر، عن أنه سيتم فصل التغذية الكهربائية عن بعض المناطق، في نطاق مركز ومدينة الطود، غدا الخميس 4 أكتوبر، وذلك لإجراء أعمال الصيانة على خطوط الجهد المتوسط.





واضاف حجاج، في تصريح صحفي، أنه سيتم فصل الكهرباء عن مناطق حاجر العديسات قبلي وبحري، بدءا من الساعة 9 وحتى 10 ونصف صباحا، فيما سيتم قطع التيار، بعد غدٍ، الجمعة، منذ الساعة 11 صباحا وحتى 12 ونصف ظهرا، وذلك عن منطقة العديسات قبلي بالكامل.



