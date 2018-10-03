الأرصاد الجوية: طقس اليوم معتدل.. ودرجات الحرارة عادت لمعدلاتها الطبيعية

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد حاليا طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري وشمال الصعيد، مشيرا إلى أنه لطيف ويعتبر خريفي، حيث أن درجات الحرارة بدأت تعود لطبيعتها.





وأضاف عبد العال، فى تصريح له، أن هناك فرصة لتكوُّن الشبورة المائية فى الصباح الباكر؛ نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة، منوها بأن ارتفاع الرطوبة يدل على انتهاء الرياح أمس، وبدأت تكون خفيفة.





وأشار إلى أن الطقس فى محافظات الصعيد جيد ومعتدل، ودرجات الحرارة كالآتى:





- السواحل الشمالية تتراوح من 29 درجة إلى 30.





- الوجه البحري والقاهرة ما بين 32 درجة إلى 33.



