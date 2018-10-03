ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الأرصاد الجوية: طقس اليوم معتدل.. ودرجات الحرارة عادت لمعدلاتها الطبيعية

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 07:35 ص
صدى البلد
محمد شحتة
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد حاليا طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري وشمال الصعيد، مشيرا إلى أنه لطيف ويعتبر خريفي، حيث أن درجات الحرارة بدأت تعود لطبيعتها.

وأضاف عبد العال، فى تصريح له، أن هناك فرصة لتكوُّن الشبورة المائية فى الصباح الباكر؛ نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة، منوها بأن ارتفاع الرطوبة يدل على انتهاء الرياح أمس، وبدأت تكون خفيفة.

وأشار إلى أن الطقس فى محافظات الصعيد جيد ومعتدل، ودرجات الحرارة كالآتى:

- السواحل الشمالية تتراوح من 29 درجة إلى 30.

- الوجه البحري والقاهرة ما بين 32 درجة إلى 33.

- جنوب سيناء تتراوح من 35 إلى 36 درجة.

ترشيحاتنا

نبيل الحلفاوي: الأهلي بيكسب بالحكام الأوروبيين

ختام فعاليات فنية بثقافة جنوب سيناء

العثور على 18 ألف ين عملات معدنية داخل بطن مريض في اليابان

هل هناك ذكر معين يستعان به على قضاء الدين

الأهلي يعلن أولى خطواته بعد حصول لاعبه الهارب على بطاقة دولية مؤقتة.. فيديو

أسرع ريجيم للتخلص من الوزن الزائد

بدون مسكنات أسرع علاجات طبيعية لمحاربة آلام الحلق

أغنية عمرو دياب الجديدة يتعلموا تتخطى 11 مليون مشاهدة

تعرف على فضل الاستغفار بعد التسليم من الصلاة

نادر السيد: مدحت عبد الهادي أفضل مدافع في تاريخ مصر.. فيديو

فورين بوليسي: ترامب يسعى إلى قطع التمويل على الأمم المتحدة بشكل سري

تعليق مثير من مدرب وفاق سطيف بعد الهزيمة أمام الأهلي بالقاهرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعبيرات خاصة لنجوم الفن بعدسة أحمد هيمن.. صور

التعادل السلبى يحسم موقعة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.. صور

سفير ألمانيا بالقاهرة: أشجع مصر على مواصلة الإصلاحات اللازمة للحفاظ على المياه.. صور

علاء مبارك ونجله يؤازران النادي الأهلي من مدرجات استاد السلام ..صور

تكلفة زي لاعبي برشلونة تثير الجدل في لندن .. والجماهير تسخر من ميسي

فيديو

شعراوي: مواطنو جنوب سيناء الأكثر ترددا على مسح فيروس سي.. فيديو
أحمد موسى يناشد المواطنين الاستفادة من حملة فيروس سي.. انزل اطمن على نفسك
السكك الحديدية: 10 ملايين من متحدي الإعاقة استفادوا بخفض سعر التذاكر.. فيديو
غادة والي: مصر تمتلك برامج حماية اجتماعية محترمة ومتنوعة.. فيديو
وزيرة التضامن: نستهدف توحيد برامج الدعم النقدي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟