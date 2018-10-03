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فن

أحمد مكي يتخطى المليون العاشر بكليب أغلى من الياقوت

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 08:59 ص
صدى البلد
سعيد فراج
تخطت مشاهدات كليب "أغلى من الياقوت" للفنان أحمد مكي حاجز المليون العاشر، عبر يوتيوب، بعد مرور أسبوعين على طرحه.

ورحّب جمهور الفنان أحمد مكى على موقع التدوين "تويتر" بكليب "أغلى من الياقوت" Aghla Men Al Yaqout، وعبر محبوه بآلاف التغريدات عن إعجابهم ونجاح الأغنية، موضحين أنها عبرت عن العديد من الأفكار حول علاقة الأب الشاب بطفله"، وهى من كلماته، وألحان وتوزيع شادي السعيد.

الكليب من إخراج أحمد مكي، بالتعاون مع مدير التصوير أحمد يوسف، وقام بهندسة المناظر الفنان حمدى عبد الرحمن، ومدير الإنتاج حازم سليمان، وتم تصوير الأغنية في الفيوم لاستغلال المناظر الطبيعية الخلابة الموجودة وصحراء الفيوم وبحيرة قارون.

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