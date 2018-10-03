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ديني

نشرة المرور.. الطريق البديل بعد إغلاق شارع الأزهر وكثافات بمحور 26 يوليو

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 07:55 ص
صدى البلد
محمد شحتة
قال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، إن هناك كثافات متوسطة على كافة المحاور والميادين، اليوم الأربعاء، في ظل انتشار الخدمات، لافتاً إلى أن الإدارة العامة نشرت سيارات الدفع الرباعي والأوناش؛ للتدخل في أي حالات تكدس أو حوادث.

وأكد الخبير المروري، فى تصريح له، أنه تم إغلاق شارع الأزهر حاليا أمام المتجه إلى الموسكى؛ لإزالة آثار العقار المنهار بحي الموسكى، وتم عمل تحويلة مرورية بالنسبة للقادم من شارع الأزهر، بحيث يسلك بين الصورين بدلا من شارع الموسكي.

وأشار إلى وجود كثافات مرورية عالية أعلى محور 26 يوليو للقادم من مدينة 6 أكتوبر متجها إلى مدينة لبنان، ناصحا قائدي السيارات بسلوك الطريق الصحراوي اتجاه مطلع الدائرى أو سلوك طريق الواحات اتجاه طريق الفيوم الصحراوي، ثم ميدان الرماية ومحور المريوطية.

وأضاف أن هناك كثافات مرورية عالية أعلى الطريق الدائري باتجاه المرج ومسطرد، ومنه إلى نفق السلام؛ بسبب السيارات القادمة من وجه بحري، ناصحا قائدي السيارات بسلوك محور "شبرا- بنها" الحر.

ونوه إلى أن كسرا حدث- مساء أمس- بماسورة مياه في شارع الخليفة المأمون أمام الباب الرئيسى لجامعة عين شمس، حيث أُغلق مصدر المياه، ويعمل الطريق حاليا بشكل طبيعي.

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