الكنيسة الكاثوليكية تعزي البابا تواضروس في وفاة الأنبا بيشوى

أرسل الأنبا إبراهيم إسحق رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر برقية تعازي لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية للتعزية في وفاة الأنبا بيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ والبراري، ورئيس دير الشهيدة دميانة ببراري بلقاس.





وجاء نص البرقية: "استقبلنا خبر وفاة الأنبا بيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ والبراري، ورئيس دير الشهيدة دميانة ببراري بلقاس، بمشاعر ملئها الحزن والرجاء في القيامة والحياة الأبدية".



