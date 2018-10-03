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أخبار البلد

الكنيسة الكاثوليكية تعزي البابا تواضروس في وفاة الأنبا بيشوى

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 08:23 ص
الأنبا بيشوي
الأنبا بيشوي
مايكل سمير
أرسل الأنبا إبراهيم إسحق رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر برقية تعازي لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية للتعزية في وفاة الأنبا بيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ والبراري، ورئيس دير الشهيدة دميانة ببراري بلقاس.

وجاء نص البرقية: "استقبلنا خبر وفاة الأنبا بيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ والبراري، ورئيس دير الشهيدة دميانة ببراري بلقاس، بمشاعر ملئها الحزن والرجاء في القيامة والحياة الأبدية".

وتابعت: "لذا باسم الأباء المطارنة الكاثوليك بمصر وكل أعضاء مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك وبالأصالة عن نفسي نشاطركم هذه اللحظات ونطلب من الرب أن يتقبله بوافر رحمته بين جوقة القديسين ويعزى قلوبكم ويؤهلنا جميعًا لرفع فى كل حين نشيد المجد والتسبيح للثالوث القدوس".

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