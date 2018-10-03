نادية حسني: دخلت عالم التمثيل كهواية

أكدت الإعلامية نادية حسني أنها أحبت الفن كهواية وليست كمحترفة، قائلة: "فضلت ألا أتخصص في الفن".



وأضافت خلال استضافتها في ندوة "صدى البلد": "نجحت في الفن رغم أنها لم تكن أدوارًا فنية كبيرة، لكن لو جاءني مشهد بسيط كنت أجتهد وأذاكر جيدًا لأعرض المشهد على أكمل وجه".



وأشارت إلى أنها قدمت العديد من الأعمال الفنية في بداية مشوارها وشاركت الفنان سمير غانم ودلال عبد العزيز بطولة مسلسل، وبعدها رشحها المنتج عادل حسني لأكثر من عمل فني.