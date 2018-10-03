روسيا: زيادة إنتاج النفط تعتمد على السوق

أكد وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، أن زيادة إنتاج النفط تعتمد على السوق، مشيرًا إلى أن موسكو لا تقدم توقعات بشأن إنتاج الخام حتى نهاية العام الجاري.



وقال نوفاك في تصريحات لوكالة "سبوتنك": "خطط أكتوبر سوف تعتمد على حاجة السوق، لا أستطيع القول حاليا غير ذلك".



وأضاف: "روسيا لا تقدم أيضا توقعات بشأن إنتاج النفط حتى نهاية العام الجاري بسبب كثرة العوامل التي تؤثر على ذلك".



وتابع الوزير الروسي: "خطط حتى نهاية العام أيضا [لا أستطيع القول]، كل شيء سيعتمد على السوق".



