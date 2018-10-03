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مرأة

حيلة رائعة ترفع المناعة ونسف الوزن الزائد

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 08:37 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
بسبب قدوم الخريف يتعرض الكثير من الأشخاص إلى نزلات البرد ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اكتشاف حيلة رائعة تحارب نزلات البرد وترفع المناعة وتؤدى إلى نسف الوزن الزائد فى نفس الوقت وذلك وفقا لما نشره موقع بولد سكاي الهندي:

الزنجبيل الساخن.
هذا العلاج المنزلي يحتاج إلى ثلاث بوصات من الزنجبيل ووضعه في قدر مملوء بكوب ماء.
غطي القدر واتركيه على نار خفيفة لمدة 20 دقيقة.
احصلي على قطعة قماش نظيفة ونقعها في القدر. تأكدي من أن القماش ليس ساخنًا جدًا للمس.

عندما يكون في درجة الحرارة المناسبة، ضع قطعة القماش على وجهك واتركها لمدة 15 دقيقة.

يجب عليك أن تفعلي هذا بينما تستلقي برأسك مرتفعًا حتى تتمكن جيوبك من التصريف بسهولة.

يمكنك أيضًا شرب شاي الزنجبيل إذا كنت ترغب في المساعدة في فتح ممرات الأنف حتى تتمكن من التنفس بشكل أفضل.

و أضاف الموقع أن رشفة شاي الزنجبيل يملؤه الليمون للمساعدة في تخفيف البرد والسعال والتهاب الحلق وأيضا يزيد من رفع حرق السعرات الحرارية الزائدة فى الجسم وهو عامل جيد لقمع الشهية لذلك يساعد فى التخلص من الوزن الزائد عند الأنتظام على تناوله شهر كامل لإعطاء نتيجة مرضية .

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