صناع ماتعلاش عن الحاجب يكشفون كواليس الفيلم

كشف صناع فيلم "ماتعلاش عن الحاجب" الحائز على جائزة أفضل فيلم عربي قصير في مهرجان الجونة السينمائي، عن كواليس العمل وذلك في حوار لهم ببرنامج "هنا العاصمة".



قالت الفنانة مريم الخشت إن الحوار في الفيلم طبيعي جدًا وليس مفتعلًا، وهو عن حياة صديقتين يرتديان النقاب وواحدة منهن لديها مشكلة وتريد معرفة حلها دينيًا.



أضافت الخشت أنها بدأت دوبلاج من سن 10 سنوات، وتحب هذا العمل حتى الآن، كما أن المخرج تامر عشري أعطى لها مساحة كبيرة لتقدم شخصية "المنتقبة" بشكل مميز، كاشفةً عن نصيحته لها وهي أن لا تخاف من حركة عينيها أثناء التمثيل.



تابعت أنها تتعجب من تعامل البعض مع الفيلم القصير على أنه أقل من السينما، مشددةً على أن "الفيلم فيلم"، وأنها ترى من يريد تقديم فيلم قصير أنهم يريدون تقديم فن حقيقي.



شددت الخشت على أنها سعيدة بدورها في الفيلم وأنها نالت هذه الفرصة، وذلك على الرغم من أنها حققت نجاحًا خلال الدراما الرمضانية.



أما المخرج تامر عشري فأوضح أن القصة متكاملة ولو تم عملها في فيلم طويل لن تنجح، مشددًا على أن قصة الفيلم هي ما جذبته لإخراجه، خاصةً وأنه عمل أفلام تسجيلية كثيرة.



أوضح أن الصراع الداخلي هو الأهم بالنسبة له لأنه سيجعل المشاهد يفكر ويفتخ نقاشا حقيقيا حول مكانة المرأة العربية في المجتمع لأنه يعكس بشكل ما تفاصيل أكثر عن المرأة وحكم المجتمع عليها من وقت إلى آخر.



استكمل عشري بقوله إن بوستر الفيلم حقق دعاية جيدة لمن يشاهده ويجعله متشوقًا لمشاهدة العمل.