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ثقافة

نقل 42 قطعة من موقع تمثال بسماتيك الأول بالمطرية للمتحف الكبير .. صور

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 08:45 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
حصل موقع صدى البلد على صور لبعض القطع الأثرية، التي تم نقلها إلى المتحف المصري الكبير من منطقة المطرية، من موقع استخراج تمثال بسماتيك الضخم بمنطقة سوق الخميس.

وذكرت مصادر بمنطقة آثار المطرية أن القطع المنقولة حوالي 42 قطعة ضمن أكثر من 450 قطعة للملك بسماتيك الأول عثرت عليها في الموقع البعثة الأثرية المصرية الألمانية العاملة بمنطقة المطرية.

وطبقا للدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية ورئيس البعثة من الجانب المصري، فإن القطع تخص تمثال الملك بسماتيك الأول الذي عثر عليه بالمنطقة خلال العام الماضي حيث نقل إلي المتحف المصري بالتحرير للترميم.

وأوضح أن أغلب تلك القطع قد عُثر عليها في حفرة تقع إلي جنوب قاعدة التمثال، والتي من المرجح أنها كانت مكشوفة في العصر الفاطمي عندما تم تفكيك جدران المعبد واستخدامها في بناء العديد من المباني في ذلك الوقت.

وأكد أن التمثال كان يمثل الملك بسماتيك الأول واقفًا وهو الأمر الذي لم تستطع حفائر الموسم السابق من تحديده حيث أن اليد اليسري تمتد أسفل البطن بينما تمتد اليد اليمني بطول الجسم كله. كما زين العمود الخلفي للتمثال بنقوش غاية في الدقة والروعة، وهي تمثل الملك جاثيًا علي ركبتيه يقدم القرابين أمام الإله آتوم اله هليوبوليس.
نقل 42 قطعة من موقع تمثال بسماتيك الأول بالمطرية للمتحف الكبير .. صور
نقل 42 قطعة من موقع تمثال بسماتيك الأول بالمطرية للمتحف الكبير .. صور
نقل 42 قطعة من موقع تمثال بسماتيك الأول بالمطرية للمتحف الكبير .. صور
نقل 42 قطعة من موقع تمثال بسماتيك الأول بالمطرية للمتحف الكبير .. صور

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