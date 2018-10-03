مطربون يستعينون بأبنائهم فى كليباتهم.. جايدن يظهر مع ميريام فارس.. والوليد يردد كلمات الأغنية مع عاصي الحلاني

بلقيس تستعين بابنها تركى فى كليب "أهلا يا ماما"

ميريام فارس تستعين بجايدن فى كليب "غافى"

عاصى الحلانة يظهر لأول مرة مع ابنه الوليد فى كليب غنائى

لجأ عدد من المطربين إلى الاستعانة بأبنائهم فى كليباتهم الغنائية كنوع من إرضاء الأبناء أو لتقديمهم للجمهور، خاصة إذا كانوا يحملون بدخولهم مواهب تمثيلية أو غنائية.





ومن أهم المطربين الذين استعانوا بأبنائهم فى أحدث كليباتهم:



بلقيس

وتخطت المطربة الخليجية بلقيس فتحي حاجز النصف مليون مشاهدة بعد ساعات من طرح كليبها الجديد "أهلا يا ماما"، الذي أهدته لمولودها الأول تركي.





عاصى الحلانى

ميريام فارس

طرحت المطربة الخليجية بلقيس فتحي أحدث كليباتها "أهلا يا ماما"، إذ تسيطر على الأغنية مشاعر الأمومة والعطف.وظهرت بلقيس مع ابنها الأول "تركي بن سلطان"، الذي استقبلته في شهر مايو الماضي، وذلك خلال مشاهد كليبها الجديد "أهلًا يا ماما"، ويعد هذا أول ظهور كامل لنجل بلقيس، لأنها لم تكشف عن صورة واضحة له حتى الآن، واكتفت بنشر صورة قبل أشهر تخفي بها جزءا كبيرا من وجهه.https://www.youtube.com/watch?v=Jb4ReXtJhZEانتهى الفنان اللبناني عاصي الحلاني من تسجيل أغنية جديدة له، بمشاركة نجله الوليد كأول تجربة للوليد في عالم الغناء، وانتشرت صورة للأب والابن وهما داخل الاستوديو يقومان بتسجيل الأغنية.وينتظر أن يظهر صوت الوليد عاصي الحلاني في الأغنية، ليردد كلمات الكورال مع والده الذي يغني كلمات الأغنية الأساسية .ويقوم الحلانى حاليا بالانتهاء من ألبومه الجديد تمهيدا لطرحه خلال الفترة القليلة القادمة، وذلك بعدما أن قام بإحياء سلسلة حفلات غنائية ناجحة في الموسم الصيفى فى عدد من الدول العربية مثل تونس ولبنان.ظهر جايدن، ابن الفنانة ميريام فارس، فى كليب لها بعنوان "غافى"، وحقق نسبة مشاهدة مرتفعة جدا، خاصة وقت طرحه، كما حقق الفيديو انتشارا كبيرا على صفحات التواصل الاجتماعى.وظهرت ميريام في الفيديو الجديد بمشاهد واقعية من فترة حملها و إنجابها .يذكر أن الفنانة اللبنانية حرصت و بشدة منذ ولادة طفلها عألا تكشف عن ملامحه مما جعل الجمهور يستغرب من تراجعها بهذه السرعة . .https://www.youtube.com/watch?v=e4NIRhfIDng