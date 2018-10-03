طريقة عمل الباباز.. بأسهل الخطوات تجعلك تعشق تناولها

تعتبر طريقة عمل الباباز من أكثر الأطعمة الغير منتشرة بين المصريين والكثير لا يعرف عن هذه الأكلة شىء لذلك حرصت الشيف غادة التلى على تقديم طريقة عمل الباباز بأسهل الخطوات وبشكل جديد ومذاق لا يقاوم.



المقادير الطريقة عمل الباباز:



واحد ونصف كوب دقيق



100 جرام زبدة



4 بيض



ملعقة صغيرة فانيليا



ملعقة صغيرة خميرة



2 ملعقة صغيرة سكر



نصف كوب لبن



رشة ملح



التزيين



كريمة مخفوقة



فواكه مشكلة



شربات



خطوات طريقة عمل الباباز:

اخلطى كل المكونات الجافة مع بعض وتقلب جيدا، اضيفي إليها في العجان البيض والزبدة واللبن ويقلبوا ايضا وقومى برص الخليط فى قوالب السيليكون، وتترك لتختمر لمدة ساعة ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 35 دقيقة ارفعى الباباز ويسقى بالشربات ثم يزين بالكريمة والفواكه ويقدم بالهنا.