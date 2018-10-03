ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع .. فيديو

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 09:09 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آيات أحمد
عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم، الأربعاء، تقريرًا خاصا بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع على مستوى محافظات الجمهورية.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 34 - الصغرى 25، اليوم، علمًا بأن درجات الحرارة ستنخفض غدًا لتسجل 33 درجة للعظمى و24 للصغرى وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية.

الإسكندرية: العظمى 29 – الصغرى 23، علمًا بأن درجات الحرارة ستستمر فى الانخفاض لتسجل 28 درجة للعظمى و22 للصغرى.

مطروح: العظمى 28- الصغرى 21، علمًا بأن درجات الحرارة ستستقر حتى نهاية الاسبوع.

الغردقة: العظمى 37، والصغرى 29، علمًا بأن درجات الحرارة ستستقر حتى صباح الغد لتعاود فى الانخفاض مرة أخرى وتسجل 36 للعظمى و26 للصغرى.

ترشيحاتنا

ماكرون يوافق على استقالة وزير داخلية فرنسا

حادث تصادم مروع بين 3 سيارات بشارع 9 في المقطم.. صور

حبس عصابة سرقة السيارات في السلام

تعرف على ضوابط يجهلها البعض حول قصر وجمع الصلاة

ولي أمر يقتحم مدرسة بالفيوم ويصيب معلما في رأسه داخل غرفة المدير

الكنيسة الكاثوليكية تعزي البابا تواضروس في وفاة الأنبا بيشوى

معجزة إلهية في مستشفى بلندن.. الطفل أنور يعود إلى الحياة بعد نزع أجهزة التنفس عنه

روسيا: زيادة إنتاج النفط تعتمد على السوق

كنائس كفر الشيخ تعلن الحداد حزنا على وفاة الأنبا بيشوي

كردستان تواصل احتكار كرسي الرئاسة.. برهم صالح رئيسا للعراق برصاصة الرحمة

دراسة: احذر.. المشروبات الغازية الخالية من السكر سامة

نشرة المرور.. الطريق البديل بعد إغلاق شارع الأزهر وكثافات بمحور 26 يوليو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعبيرات خاصة لنجوم الفن بعدسة أحمد هيمن.. صور

التعادل السلبى يحسم موقعة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.. صور

سفير ألمانيا بالقاهرة: أشجع مصر على مواصلة الإصلاحات اللازمة للحفاظ على المياه.. صور

علاء مبارك ونجله يؤازران النادي الأهلي من مدرجات استاد السلام ..صور

تكلفة زي لاعبي برشلونة تثير الجدل في لندن .. والجماهير تسخر من ميسي

فيديو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع .. فيديو
شعراوي: مواطنو جنوب سيناء الأكثر ترددا على مسح فيروس سي.. فيديو
أحمد موسى يناشد المواطنين الاستفادة من حملة فيروس سي.. انزل اطمن على نفسك
السكك الحديدية: 10 ملايين من متحدي الإعاقة استفادوا بخفض سعر التذاكر.. فيديو
غادة والي: مصر تمتلك برامج حماية اجتماعية محترمة ومتنوعة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟