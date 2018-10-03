تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع .. فيديو

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم، الأربعاء، تقريرًا خاصا بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع على مستوى محافظات الجمهورية.



وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:



القاهرة: العظمى 34 - الصغرى 25، اليوم، علمًا بأن درجات الحرارة ستنخفض غدًا لتسجل 33 درجة للعظمى و24 للصغرى وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية.



الإسكندرية: العظمى 29 – الصغرى 23، علمًا بأن درجات الحرارة ستستمر فى الانخفاض لتسجل 28 درجة للعظمى و22 للصغرى.



مطروح: العظمى 28- الصغرى 21، علمًا بأن درجات الحرارة ستستقر حتى نهاية الاسبوع.



الغردقة: العظمى 37، والصغرى 29، علمًا بأن درجات الحرارة ستستقر حتى صباح الغد لتعاود فى الانخفاض مرة أخرى وتسجل 36 للعظمى و26 للصغرى.