محافظ البحر الأحمر يوجه بزيادة الإضاءة بجامعى الميناء وعبد المنعم رياض

وجه محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله، بزيادة مستوى الإضاءة ليلا أمام جامع الميناء بمنطقة السقالة وجامع عبد المنعم رياض لتحسين الرؤية الليلية وإعطاء مظهر جمالى لهما نظرا لعراقتهما وكونهما من أهم المزارات السياحية بالمدينة.



وتفقد المحافظ بالمدينة جامع الميناء، حيث سيتم تركيب كشافات الإضاءة أمامه، وأيضا جامع عبد المنعم رياض، متابعا توافرها، موجها بتركيبها بأماكن تعطى أعلى مستوى للإضاءة، ويأتي هذا لتحسين الصورة العامة للمدينة والأماكن الهامة بها.