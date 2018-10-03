ماليزيا تستدعي رئيس الوزراء السابق وعقيلته للمثول أمام لجان مكافحة الفساد

أعلنت الحكومة الماليزية اليوم الأربعاء استدعاء رئيس الوزراء السابق محمد نجيب عبد الرزاق للمرة الرابعة للمثول أمام وحدة مكافحة غسيل الأموال لأخذ أقواله حول فضيحة اختلاس أموال الصندوق السيادي الماليزي.



وذكرت وكالة أنباء برناما الماليزية أن لجنة مكافحة الفساد استدعت أيضا عقيلة رئيس الوزراء السابق روسمة منصور للمثول أمامها اليوم للمرة الثالثة.



وكانت روسمة قد استدعيت في 5 يونيو الماضي للمثول أمام اللجنة لتسجيل البيان في إطار تحقيق قضية فساد إيس أر سي أنترناسيونال.