ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الصحة: تشكيل لجنة لمراجعة ملاحظات قانون التجارب السريرية

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 10:50 ص
مستشفى - صورة تعبيرية
مستشفى - صورة تعبيرية
عبدالصمد ماهر
أكد مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وجهت على الفور بتشكيل لجنة للنظر في قانون التجارب السريرية بعد إعادته من الرئيس إلى البرلمان مرة أخرى لتعديل عدد من مواده.

وقال المصدر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إنه سيتم إدخال بعض التعديل على أعضاء اللجنة السابقة التي قامت باعداد القانون وإضافة أعضاء جدد مع مناقشة جميع الاعتراضات من الجهات المعنية.

وتضمنت الملاحظات أنه فى ضوء المادة 60 من الدستور، والتى تقضى بأن لجسد الإنسان حرمة، وأن الاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أي تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية على النحو الذى ينظمه القانون.

وبعد ورود العديد من الملاحظات حول الأحكام الخلافية فى هذا المشروع والتى تراوحت بين تأييد مفرط ونقد متشكك، وكذلك تزامن ورود رسائل عديدة من بعض الدوائر العلمية والمهنية بأحكام هذا المشروع بقانون تشير فى مجملها إلى استمرار حالة الجدل داخل وخارج البرلمان فى خصوص عدد غير قليل من هذا المشروع بقانون.

ووجه رئيس الجمهورية بسرعة استطلاع رأى الجهات المعنية والمجلس الاستشارى لكبار العلماء والخبراء التابع لرئاسة الجمهورية، حيث لاحظا عدة أمور رأينا معها إعادة المشروع القانون إلى المجلس الموقر والتى تتلخص فى الآتى:
أولًا : المواد 4، 5، 9، 11، 19، 20، 22: (من مشروع القانون) وهي تحتوى على نصوص تشترط موافقة المجلس الأعلى والهيئات القومية الرقابية والمخابرات العامة على بروتوكول البحث ومتابعة وتنفيذ البحوث، وكذلك التفتيش عليها بعد موافقة اللجنة المؤسسية في الجهة البحثية التى يجرى فيها البحث، ونظرًا لأن الأبحاث الطبية الإكلينيكية تشكل رسائل الماجستير والدكتوراه والأبحاث الحرة والأبحاث الممولة فى كليات الطب البشرى، والأسنان، والتمريض، والصيدلة والعلاج الطبيعى والعلوم فى جميع الجامعات والمعاهد والهيئات البحثية المصرية، ما يعنى وجود أعداد هائلة من الأبحاث كل شهر يستحيل معه متابعة جميع هذه الأبحاث إلا بواسطة اللجان المؤسسية الموجودة حاليًا فى كل جهة بحثية (حوالى 16000 بروتوكول فى العام الواحد).

ثانيًا: المادة 8 تشكيل المجلس الأعلى:
يلاحظ أن عدد الممثلين للجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى هو أربعة ممثلين فقط من أصل خمسة عشر مع العلم أن 97% من الأبحاث الطبية الإكينيكية تجرى فى الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، كذلك تنص المادة 8 على أن يتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى رئيس الإدارة المركزية للبحوث الطبية بوزارة الصحة، مع العلم أن عدد الأبحاث الطبية الإكلينيكية التى تجرى فى وزارة الصحة لا تمثل إلا جزءا ضئيلا جدًا من مجمل هذه البحوث داخل جمهورية مصر العربية.

ثالثًا: المواد العقابية من 28 حتى 35 (من مشروع القانون):
جميع هذه المواد لا تأخذ فى عين الاعتبار طبيعة البحث، وتعتبر المخالفات متساوية فى جميع أنواع البحوث بغض النظر عن طبيعة وتصميم البحث، ما قد يتسبب فى إحداث حالة من الرعب والخوف الشديد لدى الباحثين، ما قد يؤدى إلى الأعراض عن البحث العلمى فى جمهورية مصر العربية.

رابعًا: ينص القانون على إرسال عينات بشرية إلى الخارج سوف يترتب عليه عقوبات شديدة (السجن + الغرامة)، وذلك حتى لا يتم معرفة الجينات المصرية والعبث بها، إذا أن الجينات المصرية تمت دراستها بواسطة مؤسسة النامرو التابعة للبحرية الأمريكية، كما يوجد أكثر من 10 ملايين مصرى بالخارج يمكن بسهولة الحصول على تركيبهم الجينى.

ترشيحاتنا

دورتموند يستضيف موناكو بدوري أبطال أوروبا الليلة

السفير السويدى: اختيار مصر ضيف شرف مهرجان مالمو يعكس ريادتها في المنطقة

الحق في الدواء: رفض الرئيس لقانون التجارب السريرية انتصار للبحث العلمي

7 أخطاء تجعل السلطة سببا لزيادة الوزن

اختفى في تركيا منذ الأمس.. من هو جمال خاشقجي المكروه في مصر والمنبوذ من السعودية

دراسة: احذر.. المشروبات الغازية الخالية من السكر سامة

اكتشفي مذيب وطارد طبيعي للبلغم

محمد صلاح يقود ليفربول أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا.. اليوم

طقس اليوم .. مائل للحرارة على القاهرة شديد الحرارة على الصعيد

الإفتاء توضح حكم الصلاة في المقابر.. فيديو

الأرصاد: درجات الحرارة تعود لطبيعتها بدءا من اليوم.. فيديو

المصري في مواجهة قوية أمام فيتا كلوب بالكونفدرالية .. اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السفير السويدى: اختيار مصر ضيف شرف مهرجان مالمو يعكس ريادتها في المنطقة

تعبيرات خاصة لنجوم الفن بعدسة أحمد هيمن.. صور

التعادل السلبى يحسم موقعة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.. صور

سفير ألمانيا بالقاهرة: أشجع مصر على مواصلة الإصلاحات اللازمة للحفاظ على المياه.. صور

علاء مبارك ونجله يؤازران النادي الأهلي من مدرجات استاد السلام ..صور

فيديو

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم .. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع .. فيديو
شعراوي: مواطنو جنوب سيناء الأكثر ترددا على مسح فيروس سي.. فيديو
أحمد موسى يناشد المواطنين الاستفادة من حملة فيروس سي.. انزل اطمن على نفسك
السكك الحديدية: 10 ملايين من متحدي الإعاقة استفادوا بخفض سعر التذاكر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟