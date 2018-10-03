مقتل 6 أشخاص فى غارات تستهدف مخابئ لداعش شرق أفغانستان

قتل 6 أشخاص على الأقل ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي اليوم الأربعاء فى سلسلة من الغارات الجوية استهدفت مخابئ لفرع التنظيم بإقليم نانجرهار بشرق أفغانستان .



وذكر فيلق سيلاب "201" التابع للجيش الأفغاني في الشرق، في بيان له (نقلته وكالة أنباء /خامة برس/ الأفغانية)، أن الغارات الجوية نُفذت في منطقة وزير تانجي في حي خوجياني بطائرات بدون طيار على يد قوات التحالف.



وأضاف البيان أن هذه الغارات أسفرت عن 6 قتلى على الأقل من مسلحي داعش، من بينهم قائد محلي يعرف باسم شير علام، بينما لم تتكبد قوات الأمن أو السكان المحليون أي خسائر جراء هذه الغارات.



ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية، ومن بينها تنظيم داعش، حتى الآن على هذه الأنباء.

