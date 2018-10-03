الحق في الدواء: رفض الرئيس لقانون التجارب السريرية انتصار للبحث العلمي

أكد المركز المصري للحق في الدواء أن رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي لقانون البحوث الطبية والإكلينيكية، والمعروف باسم "التجارب السريرية" طبقا للمادة ١٢٣ من الدستور وإعادته مرة أخرى إلى مجلس النواب المصري، بمثابة انتصار للبحث العلمي وتأكيد لاحترامه لتحالف المنظمات غير الحكومية، ومنها المركز المصري التي سجلت رفضها للقانون.



وقال المركز إن مصر تأخرت كثيرا في إصدار تشريع حديث حول البحوث والتجارب السريرية حتى تبدأ قاطرة البحث العلمي في مجال الدواء في الحركة.



وأوضح أن إعادة القانون مرة أخرى لمجلس النواب كانت من أجل الاستماع لمزيد من الملاحظات حوله لإعطاء الشكل الديمقراطي مساحة أخرى والاستماع إلى وجهات نظر العلماء والمنظمات والنقابات المهنية التي لم تكن موجودة لضيق الوقت نظرا لاستعجال الحكومة السابقة لإصداره بشكل غير مفهوم.

