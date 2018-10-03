ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الحق في الدواء: رفض الرئيس لقانون التجارب السريرية انتصار للبحث العلمي

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 10:37 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عبدالصمد ماهر
أكد المركز المصري للحق في الدواء أن رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي لقانون البحوث الطبية والإكلينيكية، والمعروف باسم "التجارب السريرية" طبقا للمادة ١٢٣ من الدستور وإعادته مرة أخرى إلى مجلس النواب المصري، بمثابة انتصار للبحث العلمي وتأكيد لاحترامه لتحالف المنظمات غير الحكومية، ومنها المركز المصري التي سجلت رفضها للقانون.

وقال المركز إن مصر تأخرت كثيرا في إصدار تشريع حديث حول البحوث والتجارب السريرية حتى تبدأ قاطرة البحث العلمي في مجال الدواء في الحركة.

وأوضح أن إعادة القانون مرة أخرى لمجلس النواب كانت من أجل الاستماع لمزيد من الملاحظات حوله لإعطاء الشكل الديمقراطي مساحة أخرى والاستماع إلى وجهات نظر العلماء والمنظمات والنقابات المهنية التي لم تكن موجودة لضيق الوقت نظرا لاستعجال الحكومة السابقة لإصداره بشكل غير مفهوم.

موضوعات متعلقة

"الحق في الدواء" يدعو الفريق الطبي لحوار مجتمعي حول قانون الصيدلة

«صحة البرلمان» تناقش الأبحاث الإكلينيكية والتجارب السريرية.. اليوم

"تعليم النواب" تطلب الاستفادة من تجربة هيئة سلامة الدواء السعودية

قريبا «التجارب السريرية» بمصر.. «صحة البرلمان» تناقش إعداد مشروع قانون للأبحاث الإكلينيكية.. رئيس «البحث العلمي»: تدر المليارات على الدخل القومي.. و خبير: شركات الأدوية وممثلوها ينتظرون بفارغ الصبر

تعرف على 12 ملاحظة لـ« الأطباء» على قانون التجارب الإكلينيكية

وكيل صحة البرلمان يكشف المواد الخلافية بقانون الأبحاث الإكلينيكية

ترشيحاتنا

اتفاق بين النيابة العامة والبريد على تحصيل مخالفات المرور

إسرائيل تخطط لإنهاء هذه الصفقة مع حماس

البنزرتى يصفع نجم الزمالك ويستبعده من قائمة تونس

7 أخطاء تجعل السلطة سببا لزيادة الوزن

الأرصاد الجوية: طقس اليوم معتدل.. ودرجات الحرارة عادت لمعدلاتها الطبيعية

بث مباشر.. فعاليات الجلسة العامة للبرلمان العربي

بجنيهين فقط.. حضرى شامبو سريع المفعول لحل كل مشاكل الشعر

فضائح مشاهير الكرة.. رشاوى وتهرب ضريبي واعتداءات جنسية

أسرع ريجيم للتخلص من الوزن الزائد

طلب إحاطة برلماني يكشف الحيل الجديدة لـ سناتر الدروس الخصوصية

شاهد.. رد فعل المواطنين حول مبادرة السيسي للقضاء على فيروس سي

محمد يوسف يكشف سبب مشاركة الأهلي بالأساسيين أمام النجمة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السفير السويدى: اختيار مصر ضيف شرف مهرجان مالمو يعكس ريادتها في المنطقة

تعبيرات خاصة لنجوم الفن بعدسة أحمد هيمن.. صور

التعادل السلبى يحسم موقعة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.. صور

سفير ألمانيا بالقاهرة: أشجع مصر على مواصلة الإصلاحات اللازمة للحفاظ على المياه.. صور

علاء مبارك ونجله يؤازران النادي الأهلي من مدرجات استاد السلام ..صور

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم الأربعاء 10-3-2018 .. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم .. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع .. فيديو
شعراوي: مواطنو جنوب سيناء الأكثر ترددا على مسح فيروس سي.. فيديو
أحمد موسى يناشد المواطنين الاستفادة من حملة فيروس سي.. انزل اطمن على نفسك

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟