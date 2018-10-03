تحيا مصر تبحث خطة استثمارات مشروع عربات الطعام المتنقلة

عقدت اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، اجتماعا بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق، واللواء محمد أمين نصر أمين الصندوق، والدكتور على جمعة عضو اللجنة، وإبراهيم كرم المدير التنفيذي للصندوق، وتامر عبد الفتاح المدير الإداري والمالي للصندوق، وريهام أبو إسماعيل، عضو مجلس أمناء الصندوق.



وأوضحت سحر نصر، أن هذا الاجتماع جاء للتركيز على الجانب الاستثماري لصندوق تحيا مصر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعظيم الدور الاستثماري والتنموي للصندوق.



من جانبه قال تامر عبد الفتاح، المدير المالي والإدارى للصندوق، إن الصندوق يشارك في الحملة القومية للقضاء على فيروس سي، كمراقب ومقيم لعملية المسح الطبي باعتباره الأكبر على مستوي العالم وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث يستهدف إجراء المسح الطبي على أكثر من 50 مليون مواطن وسيوفر الصندوق الجرعات العلاجية للحالات المكتشفة في مختلف المحافظات.



وأشار عبد الفتاح إلى أن برنامج مستورة لدعم المرأة المعيلة والممول من جانب الصندوق بمبلغ 250 مليون جنيه نجح في تمويل أكثر من 12 ألف مشروع متناهي الصغر للسيدات المستفيدات من البرنامج حتى الآن، موضحا أنه من المزمع تسليم عدد جديد من سيارات النقل حمولة 1.5 طن للشباب المستفيدين من برنامج التمكين الاقتصادي.



واستعرض إبراهيم كرم العضو المنتدب لشركة تحيا مصر للاستثمار والتنمية، الذراع الاسثتمارى للصندوق، خلال الاجتماع، خطة استثمارات الصندوق خلال المرحلة المقبلة من خلال شركة تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية، ومن ضمنها مشروع شارع 306، والذى يهدف لتوفير العربات المتنقلة للأطعمة للشباب، من أجل توفير فرص العمل لهم، حيث من المنتظر أن يقدم صندوق تحيا مصر تمويل لـ120 مشروع صغير ومتوسط على مستوى الجمهورية، بالإضافة لتدريب الشباب على تلك المشروعات، وتمويل مشروع العربات المتنقلة للأطعمة بفائدة ميسرة تبلغ ما بين 5 إلى 7%.



واتفقت اللجنة، على عقد احتفالية كبرى لتوقيع كافة اتفاقيات البدء فى تنفيذ مشروع شارع 306 فى نحو عدد من محافظات الجمهورية، والإعلان عن نشاط شركة تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية وطرق التقدم في مشروع شارع 306.



وعقب الاجتماع، قامت اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، بجولة لمشاهدة نماذج من العربات المتنقلة للأطعمة التى سيخصصها صندوق تحيا مصر للشباب من خلال شارع 306 فى مختلف محافظات الجمهورية، حيث أشادت اللجنة بمستوى العربات المتنقلة.