خريجو الدفعة 82 يقفون دقيقة حدادا على روح أبو كريشة بجامعة الأزهر

في لمسة وفاء، قام المشاركون في فعاليات احتفالية كلية اللغة العربية بالقاهرة لتكريم الخريجين من الـدفعة 82، بالوقوف دقيقة حدادا على روح العالم الجليل الدكتور طه أبو كريشة، نائب رئيس الجامعة الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والذي لبي نداء ربه أمس الأول، الاثنين.



وأوضح بيان المركز الإعلامي للجامعة أنه شارك في الوقوف دقيقة حدادا، فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور أشرف عطية البدويهي، نائب رئيس الجامعة، والدكتور عبده إبراهيم، عميد الكلية، والدكتور صلاح عاشور، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد المليجي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، بجانب الطلاب الخريجين من الدفعة 82 بالكلية.



وقال البيان إن فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، قدم التهنئة للخريجين "دفعة 82" من خريجي كلية اللغة العربية، تلك الكلية العريقة التي خرجت قامات علمية كبيرة، أصبحوا بعد ذلك خير سفراء للأزهر الشريف في شتى بقاع العالم، مشيرا إلى أن هذا الحفل الكبير يعد بمثابة عيد للعلم لأننا نخرج علماء للمستقبل.



وأوضح رئيس الجامعة خلال كلمته للدفعة 82، أنه يهنئ الخريجين بتخرجهم وتفوقهم في قلعة اللغة العربية، مشيرا إلى أن "شهادة الإجازة التي حصلتم عليها اليوم، تعد البداية الحقيقية لطلب العلم، واستكمال مسيره الحياة العلمية للحصول على درجتي الماجستير ثم الدكتوراه".



وتابع بيان المركز الإعلامي للجامعة، أن فضيلته تمنى لجميع الخريجين حياة عملية وعلمية موفقه، مؤكدا للخريجين: "عليكم أن تفخروا بانتسابكم إلى مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر وإمام المسلمين، تلك المؤسسة العريقة التي كانت وما زالت وستستمر ماضية في أداء رسالتها نحو نشر التسامح والوسطية في شتى بقاع العالم".



وأشار بيان المركز إلى أنه تم اعتماد 14 كلية تابعة لجامعة الأزهر من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، وكانت كلية اللغة العربية من الكليات الرائدة في هذا المجال، حيث تم اعتمادها في العام 2018.

