الصحف الإماراتية: مصر والجزائر تعتزمان خفض دعم الطاقة.. السيسي ينتصر للعلماء في البرلمان.. قائد الجيش المصري يؤكد تعزيز بناء القوات المسلحة.. وصدارة مصرية في بطولتي الشيخة فاطمة والجائزة الكبرى

الصحف الإماراتية:

مصر والجزائر تعتزمان خفض دعم الطاقة

السيسي ينتصر للعلماء في البرلمان

15 لاعبًا من الدوري المحلي ينضمون لمنتخب مصر

قائد الجيش المصري يؤكد تعزيز بناء القوات المسلحة

صدارة مصرية في بطولتي الشيخة فاطمة والجائزة الكبرى

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الأربعاء، المزيد من الموضوعات الهامة على الصعيد الدولي والمحلي والإقليمي، وتصدر ذلك الشأن المصري.وقالت "الخليج" إن الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي في مصر، أكد أن الضباط الاحتياط نبت مخلص من نسيج الشعب المصري، مشيرًا إلى أن مصر لا تألو جهدًا في توفير جميع الإمكانات لبناء قوات مسلحة قوية وقادرة على حماية الوطن، وأن كلية الضباط الاحتياط تمثل مع باقي الكليات والمعاهد العسكرية ركيزة أساسية لإمداد القوات المسلحة بالطاقات البشرية من الضباط الجدد، ليتواصل دورها في خدمة الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره.جاء ذلك خلال حضوره أمس، الثلاثاء، الاحتفال بتخريج الدفعة 154 من كلية الضباط الاحتياط، وبدأ الحفل بعرض للأنشطة البحثية والابتكارات التي نفذها الطلبة خلال فترة دراستهم، شملت عددًا من المبتكرات والتطبيقات الهندسية، التي يمكن الاستفادة منها في المجالين العسكري والمدني.وقدمت مجموعات من طلبة الكلية العرض العسكري، عكس ما وصل إليه الطلبة من مستوى عالٍ من الانضباط.وأفادت "الإمارات اليوم" بأن الجلسة الأولى لمجلس النواب المصري، أمس، الثلاثاء، في دور الانعقاد الرابع، شهدت إعلان الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على بعض مواد من قانون التجارب السريرية، ومطالبته المجلس بإعادة مناقشة القانون مجددًا، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها.وكان القانون تعرض لانتقادات شديدة، عقب إقراره في مجلس النواب في شهر مايو الماضي، من جانب الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، ومن جانب أكاديمية البحث العلمي، وعدد من الجامعات المصرية، إلى جانب عدد من العلماء المتخصصين، منهم الدكتور مجدي يعقوب، أستاذ جراحة القلب ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مجدي يعقوب، والدكتور محمد غنيم، رائد ومؤسس مركز جراحة الكلى والمسالك البولية بالمنصورة، والدكتور أحمد عكاشة، عضو المجلس الاستشاري الرئاسي، ورئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، واعتبروه قانونا معيبا، غير معبر عن الطموحات العلمية المصرية وطالبوا الرئيس السيسي بعدم التصديق عليه.وأكدت "وام" أن وزير الطاقة الجزائري، ووزير البترول المصري، قال إن البلدين ينبغي أن يقلصا دعم الطاقة أكثر لخفض الإنفاق الحكومي، وتعزيز كفاءة الطاقة.وذكر وزير البترول المصري طارق الملا خلال مؤتمر عربي للطاقة في مراكش، أن الدعم يشكل عبئًا على الموازنة، إذ يستنزف أموالًا يمكن إنفاقها على تحسين الخدمات الاجتماعية، مضيفًا أن بلاده ستستمر في إلغاء الدعم.وتعهدت مصر بتخفيضات كبيرة في دعم الطاقة وإجراءات مالية أخرى صعبة في إطار برنامج قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار بدأ في عام 2016.وقال الملا إن النفط المدعم يشجع على تهريب الوقود، مشيرًا إلى أن بلاده أنفقت 30 مليار دولار على دعم النفط في السنوات الخمس الماضية، وذكر أن النفط يباع في السوق بسعر يمثل ما بين 75 و80% من سعر التكلفة.وأوضحت "البيان" أن خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب المصري، أعلن أسماء 15 لاعبًا من الدوري المصري للانضمام للفريق استعدادًا لمباراتي سوازيلاند ضمن الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية، وأبرز الجدد: محمود جنش، حارس الزمالك، ومحمد أبو جبل، حارس سموحة، وأحمد علي، مهاجم المقاولون.وأكدت "الوطن" أن الجولة الافتتاحية من بطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات والمقامة حاليا بميادين نادي الصيد بمدينة السادس من أكتوبر بمصر شهدت منافسات ساخنة بين الراميات المشاركات، وتصدرت الراميات المصريات المركزين الأول والثاني، وهن ماجي عشماوي وسوزان جابر (69 طبقا)، فيما حلت الشقيقتان الكويتيتان سارة الحوال (68 طبقا)، وشهد الحوال (64 طبقا) في المركزين الثالث والرابع، وجاءت الإيطالية روبرتا بيلسو في المركز الخامس برصيد 62 طبقا، ثم المصرية نادين رخا برصيد 60 طبقا، ثم رامية الإمارات فاطمة محمد برصيد 54 طبقا، ثم المصرية مريم السيد برصيد 53 طبقا، ثم آية قادة، ثم الإماراتية عائشة محمد.أما على صعيد بطولة الجائزة الكبرى "مصر الإمارات"، فقد شهدت الجولات الثلاث لليوم الافتتاحي من رماية التراب والتي حظيت بمشاركة 37 راميا منافسات شرسة، خاصة بين الأبطال المعروفين أحمد قمر وأحمد زاهر من مصر وحمد مجرن وأحمد الحمادي من الإمارات، حيث تصدر المصري أحمد قمر البطولة برصيد 73 طبقا، وتساوى مواطنه أحمد زاهر والإماراتيان حمد مجرن وأحمد الحمادي "هنديكاب 3 أطباق" في المركز الثاني برصيد 72 طبقا، ثم عبد العزيز محيلبة وكريم عبد القادر برصيد 71 طبقا، ثم الإماراتي عبد الله بوهليبة (70 طبقا)، هانديكاب (3 أطباق)، أحمد خير (70 طبقا) هانيكاب (12 طبقا)، ثم أحمد سمير ويوسف صادق وعبد الشافي فايز وحسين صبور برصيد 69 طبقا، والعرياني ظاهر 68 طبقا، وسيف مانع 67 طبقا، ووليد نهيل 66 طبقا، وأحمد بوهليبة 63 طبقا.