ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاهد.. رد فعل المواطنين حول مبادرة السيسي للقضاء على فيروس سي

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 10:29 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" والمذاع عبر فضائية "الأولى"، اليوم، الأربعاء، تقريرًا مفصلًا حول رد فعل المواطنين حول مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج فيروس "سي" والأمراض غير السارية.

وقالت إحدى المواطنات، إنها شاركت في المبادرة لأنها كانت مريضة بفيروس "سي" ولكنها تناولت جرعة من العلاج، ما أدى إلى شفائها، مشيرًة إلى أن المعاملة جيدة من قبل جميع أفراد الفرق الطبية، موضحًة أنها ذهبت بأبنائها للاطمئنان عليهم حتى لا يُصابوا بالفيروس.

وأكد أحد المواطنين أن الإقبال شديد فى الأيام الأولى من تطبيق المبادرة ورد فعل إيجابي من المواطنين حول الحملة نظرًا للتعامل الجيد معهم، لافتًا إلى أن جميع المساجد بمحافظة القليوبية تشارك فى الحملة بالنداء بمكبرات الصوت.

ترشيحاتنا

شاهد .. مواطنة تكتشف تعيينها دون علمها لمدة 10 سنوات

الحق في الدواء: رفض الرئيس لقانون التجارب السريرية انتصار للبحث العلمي

دراسة: احذر.. المشروبات الغازية الخالية من السكر سامة

أغنية عمرو دياب الجديدة يتعلموا تتخطى 11 مليون مشاهدة

تحيا مصر تبحث خطة استثمارات مشروع عربات الطعام المتنقلة

البنزرتى يصفع نجم الزمالك ويستبعده من قائمة تونس

الإفتاء توضح حكم الصلاة في المقابر.. فيديو

أنغام توجه رسالة خاصة لابنها في عيد ميلاده: عساها 100 عام

نشرة المرور.. الطريق البديل بعد إغلاق شارع الأزهر وكثافات بمحور 26 يوليو

واشنطن تشيد برد فرنسا القوي على مخطط إيران الإرهابي في باريس

تعبيرات خاصة لنجوم الفن بعدسة أحمد هيمن.. صور

اكتشفي مذيب وطارد طبيعي للبلغم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السفير السويدى: اختيار مصر ضيف شرف مهرجان مالمو يعكس ريادتها في المنطقة

تعبيرات خاصة لنجوم الفن بعدسة أحمد هيمن.. صور

التعادل السلبى يحسم موقعة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.. صور

سفير ألمانيا بالقاهرة: أشجع مصر على مواصلة الإصلاحات اللازمة للحفاظ على المياه.. صور

علاء مبارك ونجله يؤازران النادي الأهلي من مدرجات استاد السلام ..صور

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم الأربعاء 10-3-2018 .. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم .. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع .. فيديو
شعراوي: مواطنو جنوب سيناء الأكثر ترددا على مسح فيروس سي.. فيديو
أحمد موسى يناشد المواطنين الاستفادة من حملة فيروس سي.. انزل اطمن على نفسك

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟