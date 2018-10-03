شاهد.. رد فعل المواطنين حول مبادرة السيسي للقضاء على فيروس سي

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" والمذاع عبر فضائية "الأولى"، اليوم، الأربعاء، تقريرًا مفصلًا حول رد فعل المواطنين حول مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج فيروس "سي" والأمراض غير السارية.



وقالت إحدى المواطنات، إنها شاركت في المبادرة لأنها كانت مريضة بفيروس "سي" ولكنها تناولت جرعة من العلاج، ما أدى إلى شفائها، مشيرًة إلى أن المعاملة جيدة من قبل جميع أفراد الفرق الطبية، موضحًة أنها ذهبت بأبنائها للاطمئنان عليهم حتى لا يُصابوا بالفيروس.



وأكد أحد المواطنين أن الإقبال شديد فى الأيام الأولى من تطبيق المبادرة ورد فعل إيجابي من المواطنين حول الحملة نظرًا للتعامل الجيد معهم، لافتًا إلى أن جميع المساجد بمحافظة القليوبية تشارك فى الحملة بالنداء بمكبرات الصوت.

