ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بين الناس

أهالى زهراء الأبعادية دمنهور يناشدون المسئولين بناء كوبري مشاة.. صور

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 10:40 ص
صدى البلد
وسام مختار
شهدت الفترة الماضية عددا من حوادث الطرق بمنطقة مساكن زهراء الأبعادية دمنهور بالبحيرة، والتي راح ضحيتها العديد من الأهالي.

وتقدم عدد من أهالي منطقة مساكن زهراء الأبعادية دمنهور، باستغاثة إلى رئيس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والنقل ومحافظ البحيرة، عبر خدمة شكاوى "صدى البلد"، يطالبون فيها ببناء كوبري مشاة ليخدم المنطقة لتلاشى الحوادث التى تقع يوما تلو الآخر.

وأوضحوا أن المشكلة قائمة منذ فترة طويلة، ولا أحد يتحرك لحل هذه الكارثة التي راح ضحيتها عدد كبير من الناس، بسبب عبور الطريق الزراعي السريع.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056

ترشيحاتنا

البنزرتى يصفع نجم الزمالك ويستبعده من قائمة تونس

الأهلي يعلن أولى خطواته بعد حصول لاعبه الهارب على بطاقة دولية مؤقتة.. فيديو

إسرائيل تخطط لإنهاء هذه الصفقة مع حماس

أصالة عن ابنتها شام: اشتقت لها وفخورة بها

أسرع طريقة لعمل كيك البسكويت

نشرة المرور.. الطريق البديل بعد إغلاق شارع الأزهر وكثافات بمحور 26 يوليو

الإفتاء توضح حكم الصلاة في المقابر.. فيديو

10 معلومات عن الأنبا بيشوي أسقف دمياط وكفر الشيخ المتنيح

فتوى الأزهر توضح حكم من فاتته التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة

شاهد .. إقبال كثيف على مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي

اتفاق بين النيابة العامة والبريد على تحصيل مخالفات المرور

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 3-10-2018 بمصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السفير السويدى: اختيار مصر ضيف شرف مهرجان مالمو يعكس ريادتها في المنطقة

تعبيرات خاصة لنجوم الفن بعدسة أحمد هيمن.. صور

التعادل السلبى يحسم موقعة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.. صور

سفير ألمانيا بالقاهرة: أشجع مصر على مواصلة الإصلاحات اللازمة للحفاظ على المياه.. صور

علاء مبارك ونجله يؤازران النادي الأهلي من مدرجات استاد السلام ..صور

فيديو

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم .. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع .. فيديو
شعراوي: مواطنو جنوب سيناء الأكثر ترددا على مسح فيروس سي.. فيديو
أحمد موسى يناشد المواطنين الاستفادة من حملة فيروس سي.. انزل اطمن على نفسك
السكك الحديدية: 10 ملايين من متحدي الإعاقة استفادوا بخفض سعر التذاكر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟