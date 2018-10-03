أهالى زهراء الأبعادية دمنهور يناشدون المسئولين بناء كوبري مشاة.. صور

شهدت الفترة الماضية عددا من حوادث الطرق بمنطقة مساكن زهراء الأبعادية دمنهور بالبحيرة، والتي راح ضحيتها العديد من الأهالي.



وتقدم عدد من أهالي منطقة مساكن زهراء الأبعادية دمنهور، باستغاثة إلى رئيس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والنقل ومحافظ البحيرة، عبر خدمة شكاوى "صدى البلد"، يطالبون فيها ببناء كوبري مشاة ليخدم المنطقة لتلاشى الحوادث التى تقع يوما تلو الآخر.



وأوضحوا أن المشكلة قائمة منذ فترة طويلة، ولا أحد يتحرك لحل هذه الكارثة التي راح ضحيتها عدد كبير من الناس، بسبب عبور الطريق الزراعي السريع.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056

