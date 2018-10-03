وزير التعليم يدعو المجتمع المدني للمشاركة في إنجاح التجربة الجديدة

وأشار إلى أنه قام بالتواصل مع رئيس المجلس القومي للمرأة لعمل حملات طرق أبواب لتوعية أولياء الأمور، خاصة السيدات ربات البيوت، بكيفية التعامل مع أبنائهم ممن التحقوا مؤخرًا بنظام التعليم الجديد، وتوعيتهم بالهدف الأساسي لتجربة التعليم الجديدة وهي بناء الإنسان.





وأكد شوقي أنه يسعى جاهدًا لرؤية الفرحة في أعين أولادنا، مشيدا بمشاركة دولة البحرين وتميز الطلاب القادمين إلى مصر للاشتراك في البطولة العربية لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة مع الطلاب المصريين.

رحب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بالحاضرين من الدول العربية في فعاليات الملتقى الأول لأنشطة مدارس الدمج والتربية الفكرية، مؤكدًا سعادته بالتعاون مع دولة البحرين في مجال التربية الخاصة ونقل الخبرات بين البلدين.وأشار "شوقي" إلى التطور الكبير الذي حدث في مصر في هذا المجال، ودعم رئيس الجمهورية المادي والمعنوي للمشروعات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، لافتا إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي في هذا المجال مع منظومة التعليم الجديدة، وأن هناك جيشا كبيرا من العاملين خلف الأضواء لإنجاح هذه المنظومة.جاء ذلك خلال فعاليات الملتقى الأول لأنشطة مدارس الدمج والتربية الفكرية، برعاية وحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور ماجد بن علي النعيمي، وزير التربية والتعليم بمملكة البحرين، والدكتورة إنجى مشهور، مستشار وزير التعليم للتربية الخاصة، السيدة خلود راشد مطر، المستشار الثقافي للبحرين بالقاهرة، والسيد على محمد الشعيلاني، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات المدرسية، والسيد يوسف عبد العزيز العلوى، رئيس العلاقات العامة والبرامج التفاعلية البحريني، والسيدة ضواء ناصر الدوسري، مرافق إعلامي، والسيد خالد محمود السعدي، مدير إدارة التربية الخاصة بالبحرين، والأستاذة هالة عبد السلام، مدير الإدارة المركزية للتربية الخاصة والموهوبين بالوزارة، ومحمد كامل بدر، مجلس أمناء الإسكندرية، والمهندس أحمد كمال، رئيس مجلس الأمناء والمعلمين على مستوى الجمهورية، ومجموعة من نواب البرلمان والإعلاميين والفنانين والصحفيين.وقال شوقي إن هناك مجموعة من الأفكار خارج الصندوق بالتعاون مع وزارة الشباب لحل مشكلة الكثافات الكبيرة داخل الفصول الدراسية، معلنا افتتاح مجموعة كبيرة من الفصول الدراسية الجديدة، داعيًا الإعلام إلى إلقاء الضوء على كل الإيجابيات والبعد عن تصيد الأخطاء والدعم الدائم والمستمر لمنظومة التعليم الجديدة، لبناء الإنسان المصرى وتنمية مهاراته الحياتية، ليواكب التطور العصري الحديث.وأضاف أنه قام بزيارة مدرسة تجريبي بمدينة شرم الشيخ، مشيدًا بما وجده من تطور في الأداء الإداري والتعليمي بالمدرسة، مؤكدا أن الوزارة حققت الكثير في فترة وجيزة على جميع الأصعدة، داعيًا المجتمع المدني إلى المشاركة بكل إيجابية لإنجاح التجربة الجديدة بالتعليم.وأكد الدكتور ماجد النعيمي، وزير التربية والتعليم البحريني، بعد الترحيب وتقديم الشكر للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، أهمية دمج طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة مع ذويهم بالمدارس، وذلك لتحقيق ارتفاع معدل نمو الذكاء لديهم وتأهيلهم للتواصل الجيد مع الآخرين.وقدم "النعيمي" عرضا لفيلم تسجيلي للحاضرين يتضمن تجربة البحرين في التربية الخاصة والدمج، وتطوير العملية التعليمية لتصبح مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أن مواد الدستور في البحرين وقانون التعليم ملزمة بتوفير الرعاية الكاملة ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحدث عن المناهج وكيف تم تطويرها لتوفر كل المهارات الخاصة لتلك الفئة، على هذا الصعيد.وأشار إلى الخدمات التربوية والتعليمية المساندة، ومنها المناهج والبعثات والحوافز، والكوادر البشرية والبيئة المدرسية وقام بعرض إنجازات دولة البحرين في مجال التعليم، فضلا عن التحديات في مجال تربية ذوي الاحتياجات الخاصة.وقد قام الوزيران المصرى والبحريني والوفد المرافق لهما بحضور أول فعالية في الملتقى، وهي بطولة كرة القدم الخماسية للصم وضعاف السمع بين مصر والبحرين.جدير بالذكر أن فعاليات الملتقى الأول لأنشطة مدارس الدمج والتربية الفكرية بشرم الشيخ بدأ 1 أكتوبر بحضور رئيس الجمهورية، وينتهي 5 أكتوبر الجاري.