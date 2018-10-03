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المرور تكشف عن سبب إغلاق شارع الأزهر المتجه إلى الموسكى اليوم.. فيديو

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 10:44 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
قال اللواء أحمد هشام الخبير المروري، إن هناك كثافات متوسطة الأحجام على كافة المحاور والطرق الرئيسية فى ظل انتشار خدمات مرورية مكثفة مع نشر وحدات الإغاثة على جميع الطرق السريعة.

وأضاف "هشام" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر" والمذاع عبر فضائية "الأولى"، اليوم الأربعاء، أنه سيتم إغلاق شارع الأزهر المتجه إلى شارع الموسكى وذلك لإزالة آثار عقار منهار بحى الموسكى، موضحًا أنه تم إجراء تحويلة مرورية شارع بين السورين باتجاه باب الشعرية أو شارع الجيش بالعتبة.

وأشار "الخبير المروري" إلى أنه حدث مساء أمس كسر في ماسورة أمام الباب الرئيسي بجامعة عين شمس وتم إصلاحه، منوهًا إلى أن محور 26 يوليو يشهد كثافات مرورية مرتفعة بإتجاه القادم من أكتوبر إلى ميدان لبنان.

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