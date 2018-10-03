اتفاق بين النيابة العامة والبريد على تحصيل مخالفات المرور

شهد المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ومثلها المستشار هشام حسين حمدي رئيس الاستئناف مدير النيابات، والهيئة القومية للبريد ومثلها عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.



يهدف البروتوكول إلى توفير خدمة الاستعلام عن سداد مخالفات المرور، والحصول على شهادة براءة الذمة للمواطنين من خلال مراكز الخدمات البريدية على مستوى الجمهورية.



يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية باستخدام وتفعيل أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



كما يأتي هذا البروتوكول استكمالا للجهود التي تبذلها الدولة لإحداث طفرة إيجابية في شكل ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل استراتيجيتها للتحول إلى المجتمع الرقمي والتي تشمل العديد من مشروعات التعاون بين كافة قطاعات ومؤسسات الدولة لإتاحة خدمات الكترونية مطورة تحظى على رضا المواطنين، وتساهم في تخفيف العبء وتوفير الوقت؛ الأمر الذي يتسق مع أهداف الخطة الاستراتيجية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تركز على تعظيم الاستفادة من الإمكانات اللوجيستية والخبرات التي يتمتع بها البريد المصري لتعزيز دوره في تقديم الخدمات الحكومية



وجاء اختيار البريد المصري لتحصيل مخالفات المرور بناءً على الثقة التي يتمتع بها لدى المواطنين والانتشار الجغرافي الواسع الذى يصل إلى 4000 فرع منتشرين على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى مستوى التطوير الذى وصلت إليه مراكز الخدمات البريدية الذى جعلها قادرة على تقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة عالية.



وفور تفعيل البروتوكول يستطيع المواطن الاستعلام عن مخالفات المرور وسدادها، والحصول على شهادة براءة الذمة من أي مركز خدمات بريدية على مستوى الجمهورية؛ وذلك عبر شبكة ربط بين الهيئة ونيابات المرور مؤمنة بالكامل يتم من خلالها الرد لحظيًا على المخالفات المطلوب الاستعلام عنها، هذا بالإضافة إلى إمكانية التظلم من مخالفات المرور سواء كانت كلية أو جزئية.



كما تتمتع هذه الخدمة بميزة جديدة تمكن العملاء من متابعة التظلم في كافة مراحله حيث يتم إرسال رسائل نصية"SMS”للعميل توضح المرحلة التي يمر بها التظلم حتى يتم البت فيه وذلك ليكون العميل علي إطلاع دائم بكافة مراحل التظلم.



ولا يمكن تزوير أو تقليد شهادة براءة الذمة التي سيتم استخراجها للمواطنين حيث يتم طباعتها على ورق عالي التأمين، وبيانات الشهادة مشفرة تشفير ثنائي الأبعاد باستخدام تقنيةQR Code.