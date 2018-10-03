محاكمة تأديبية لـ 4 مسئولين بأوقاف الجيزة استولوا على ملحقات مسجد التيجانى

أحالت النيابة الإدارية 4 مسئولين بأوقاف الجيزة بعد ثبوت خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وقيام أحدهم (مقيم شعائر) بالاستيلاء على ملحقات مسجد "التيجاني" بسبب إهمال زملائه في أداء عملهم.



أكدت النيابة الإدارية أن مقيم شعائر بمنطقة أوقاف الجيزة استولى على محل ملحق بمسجد التيجانية عقب انتقال ملكيته إلى مديرية أوقاف الجيزة من هيئة الأوقاف المصرية ورفض سداد القيمة الإيجارية لوزارة الأوقاف.



وتبين أن مسئول إدارة الأملاك ، ومدير أوقاف أوسيم، تقاعسا عن اتخاذ اجراءات إزالة تعدي المتهم الأول على ملحقات المسجد، ولم يقم عضو الشئون القانونية بأوقاف الجيزة بمتابعة الدعوى رقم 31351 لسنة 58 قضائية والمقامة من المتهم الأول مما أدى إلى عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.