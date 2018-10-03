تأجيل إعلان نتائج انتخابات برلمان إقليم كردستان العراقي لأجل غير مسمى

قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إقليم كردستان العراقي تأجيل إعلان نتائج انتخابات برلمان الإقليم إلى أجل غير مسمى، مشددة على ضرورة حسم 400 شكوى مقدمة خلال عملية الاقتراع.



وقال رئيس المفوضية هندرين محمد - في تصريحات أوردتها قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم /الأربعاء/ - : "إن كوادر المفوضية تعمل ليل نهار لإنهاء عملية العد والفرز بدقة تامة، حيث إن المفوضية سجلت 425 شكوى بشأن الانتخابات البرلمانية وهي بطبيعة الحال تحتاج إلى تحقيق لحسمها".



وأضاف "لا نريد الاستعجال على إعلان النتائج، حيث إن المفوضية لن تسامح أي موظف سجل خروقات في مركزه الانتخابي".



كانت قد جرت عملية الاقتراع لانتخابات برلمان إقليم كردستان لعام 2018 يوم 30 سبتمبر الماضي ، وذكر مصدر في مفوضية الانتخابات بأن نسبة المشاركة فيها بلغت 57.96% وأظهرت النتائج الأولية (غير الرسمية) فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني بـ42 مقعدا مقابل 24 مقعدا لغريمه الاتحاد الوطني الكردستاني.



