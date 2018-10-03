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حوادث

أسماء الطلاب المصابين في مشاجرة مدرسة الغابي بالفيوم

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 12:20 م
صدى البلد
الفيوم - نبيـل أبو السعـود
بلغ عدد الطلاب المصابين في حادث مشاجرة مدرسة عبد التواب الغابي للتعليم الأساسي بقرية السيليين بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، 3 مصابين هم "أحمد عرفات منشاوي "14 سنة"، مصاب بكسر في الذراع اليسر، ومحمود عطية أحمد 14 سنة جرح بفروة الرأس، وأحمد حمدي حسين 14 سنة- كسر بالساق اليسرى، وجميعهم طلاب بالمدرسة.

وكان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من اللواء محمد مراد مساعد مدير أمن الفيوم بالحادث.

كما تبين من التحقيقات أن أكثر من 100 من أولياء الأمور حضروا للمدرسة عقب المشاجرة واقتحموا المدرسة و اصطحبوا أبنائهم الطلاب، خوفا من حدوث أية إصابات لهم نتيجة المشاجرة التي وقعت أمام باب المدرسة.

كما توجه اليوم الى المدرسة محمود هيبه مدير عام ادارة سنورس التعليمية، وحضر مع الطلاب طابور الصباح، واطمئن على حسن سير واستقرار الدراسة بالمدرسة اليوم.

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