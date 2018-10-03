أهالى قرية منية بنى موسى بالبحيرة يستغيثون بوزيرة الصحة

أرسل أهالى قرية منية بنى موسى – مركز دمنهور – محافظة البحيرة استغاثة عبر الخدمة التي يخصصها موقع "صدى البلد" لشكاوى وهموم القراء، بشكوى للسيد محافظ البحيرة والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بتضررهم من قلة الخدمات بالمستشفى المكونة من طابقين كما أنها حديثة البناء وتخدم على ما يقرب من 40 ألف نسمة وبعد كل هذا فالمستشفى لا يوجد الكثير من التخصصات.





وأضافوا في رسالتهم لموقع "صدى البلد": "هل يعقل أن مستشفى تقوم بخدمة ما يقرب من 40 ألف نسمة ولا يوجد بها هذه التخصصات لا يوجد بها جهاز تنفس صناعي أو حضانات أطفال أو جهاز أشعة و رسم قلب أو غرفة أسنان أو سيارة إسعاف ولا يوجد بها غرفة متخصص لأمراض نساء وتوليد ولا يوجد بها متخصص عيون، كما أن المستشفى الأقرب والتي تتبعها هذه القرى هي مستشفى دمنهور العام والتي تبلغ المسافة إليها 16 كيلو متر.





كما طالبوا المسؤولين بالتعامل مع الموقف وسرعة حل المشكلة والإمداد والأطباء المتخصصين لخدمة أهل المنطقة.





ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056.















