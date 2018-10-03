ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بين الناس

أهالى قرية منية بنى موسى بالبحيرة يستغيثون بوزيرة الصحة

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 12:22 م
صدى البلد
وسام مختار
أرسل أهالى قرية منية بنى موسى – مركز دمنهور – محافظة البحيرة استغاثة عبر الخدمة التي يخصصها موقع "صدى البلد" لشكاوى وهموم القراء، بشكوى للسيد محافظ البحيرة والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بتضررهم من قلة الخدمات بالمستشفى المكونة من طابقين كما أنها حديثة البناء وتخدم على ما يقرب من 40 ألف نسمة وبعد كل هذا فالمستشفى لا يوجد الكثير من التخصصات.

وأضافوا في رسالتهم لموقع "صدى البلد": "هل يعقل أن مستشفى تقوم بخدمة ما يقرب من 40 ألف نسمة ولا يوجد بها هذه التخصصات لا يوجد بها جهاز تنفس صناعي أو حضانات أطفال أو جهاز أشعة و رسم قلب أو غرفة أسنان أو سيارة إسعاف ولا يوجد بها غرفة متخصص لأمراض نساء وتوليد ولا يوجد بها متخصص عيون، كما أن المستشفى الأقرب والتي تتبعها هذه القرى هي مستشفى دمنهور العام والتي تبلغ المسافة إليها 16 كيلو متر.

كما طالبوا المسؤولين بالتعامل مع الموقف وسرعة حل المشكلة والإمداد والأطباء المتخصصين لخدمة أهل المنطقة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056.




ترشيحاتنا

الصحف الإسبانية تفتح النار على لوبيتيجي بعد سقوط ريال مدريد

مجازاة رئيس شبكة صوت العرب و3 آخرين بسبب مخرج الدراما

شحاتة المقدس: أنا منظف.. والزبال الحقيقي هو صانع القمامة.. فيديو

نشرة المرور.. الطريق البديل بعد إغلاق شارع الأزهر وكثافات بمحور 26 يوليو

البنزرتى يصفع نجم الزمالك ويستبعده من قائمة تونس

اتفاق بين النيابة العامة والاتصالات على تحصيل مخالفات المرور بالبريد

عبدالعال مداعبا زعيم الأغلبية: فين النواب.. انت المسئول عنهم

نابولي ضد ليفربول.. محمد صلاح قد يتألق في إيطاليا لهذه الأسباب

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

نادية حسني تكشف لأول مرة عن زوجها وسر ارتباطها به.. فيديو

موعد مباراة ليفربول محمد صلاح أمام نابولى والقنوات الناقلة

العثور على 18 ألف ين عملات معدنية داخل بطن مريض في اليابان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو أكلك اتحرق.. 5 نصائح لتخطي المشكلة

السفير السويدى: اختيار مصر ضيف شرف مهرجان مالمو يعكس ريادتها في المنطقة

تعبيرات خاصة لنجوم الفن بعدسة أحمد هيمن.. صور

التعادل السلبى يحسم موقعة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.. صور

سفير ألمانيا بالقاهرة: أشجع مصر على مواصلة الإصلاحات اللازمة للحفاظ على المياه.. صور

فيديو

نادية حسني تكشف لأول مرة عن زوجها وسر ارتباطها به.. فيديو
نادية حسنى: فضلت كرسى المذيع على لقب الفنانة.. فيديو
قصة قرية زراعية تحولت إلى قلعة لصناعة الأثاث.. فيديو
البيئة: خط تليفون لتلقي شكاوى المواطنين من أكوام القمامة.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم الأربعاء 10-3-2018 .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟