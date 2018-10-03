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فن

عرض فني استعراضي في افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 12:23 م
صدى البلد
نورا نبيل
يضع المخرج هشام عطوة اللمسات الأخيرة على حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الرابعة والثلاثين والتي من المقرر أن تنطلق اليوم وتستمر حتى 8 أكتوبر الحالى.

ويقوم هشام عطوة بتقديم عرض فني استعراضي يتضمن خمسة اغانى تتناسب مع دورة المهرجان وبجميع تفاصيله.

يذكر أن الدورة الحالية تشهد تكريم عدد من النجوم منهم فاروق الفيشاوي وعمر خيرت وماجدة موريس وأحمد يحيى، والدورة مهداة إلى الفنانة نادية لطفي.

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