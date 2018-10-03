الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الأربعاء/، 14 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت تسعة مواطنين من القدس، واثنين من محافظة بيت لحم، وآخرين من رام الله، ومواطن من قلقيلية.



وأضافت إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، وداهمت منزل أحد المواطنين، وفتشته واستجوبت ساكنيه.