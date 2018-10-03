خبير فلك يكشف تأثير اقتراب 5 كواكب من الأرض على الأبراج.. فيديو

قال محمد فرعون، خبير علم الفلك، إن هناك تأثيرا كبيرا لظاهرة اقتراب خمسة كواكب من الأرض على الأبراج، موضحًا أن أكثر الأبراج تأثرًا سلبيًا بتلك الظاهرة الميزان والحوت والسرطان والعقرب والعذراء والثور، أما التأثيرات الإيجابية فتكون في أبراج الأسد والحمل والقوس والجدي.



وأضاف "فرعون"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" والمذاع عبر فضائية "Ten"، اليوم، الأربعاء، أن تلك الظاهرة تسببت في ظهور كل المجموعة الشمسية أمام القمر، وهو يعكس الأشياء لأنه جسم معتم.



وأوضح خبير علم الفلك أن الاحتباس الحرارى ازداد تلك الفترة بسبب تلك الظاهرة، متوقعًا حدوث زلازل وحوادث كبيرة من ضمن تأثيرات تلك الظاهرة.