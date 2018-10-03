ضباط أمن كفر الشيخ يسددون المصروفات لـ 344 طالبا.. فيديو صور

بادر ضباط مديرية أمن كفر الشيخ، بسداد المصروفات الدراسية لـ 344 طالبًا وطالبة بمختلف المراحل التعليمية في 19 مدرسة على مستوى المحافظة، تفعيلًا لمبادرة "كلنا واحد"، بتفعيل الدور المجتمعي والإنساني لوزارة الداخلية وتوطيد جسور الثقة والتعاون مع المواطنين.



واستقبلت بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، اللواء خالد إسماعيل، مساعد مدير الأمن للأمن العام، والمقدم أشرف نبيه سعيد، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بمديرية الأمن، والملازم أول ميريهان رضا زرد، مدير المركز الإعلامي بمديرية الأمن، لسداد المصروفات الدراسية لـ 344 طالبًا من الطلاب غير القادرين.



ووجهت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ الشكر والتقدير، لوزارة الداخلية ولضباط الشرطة على هذه المبادرة التي تساهم في الترابط والتكافل بين أعضاء هيئة الشرطة والمواطنين، إيمانًا بأن الارتقاء بالتعليم كأحد الحقوق التي ترعاها الدولة وتحرص عليها، هو أحد الدعامات الأساسية للنهوض بالوطن وتحقيق مستقبل أفضل لأبنائه.

