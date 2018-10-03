يوم ثقافي وورش للتطريز ومناقشة بثقافة سوهاج

أقام بيت ثقافة ساقلته، بفرع ثقافة سوهاج، يوما ثقافيا متنوع مع مدرسة البنات الإبتدائية بساقلتة، حيث أقيمت محاضرة تثقيفية " إنتصارات وأبطال أكتوبر"، وورشة رسم لاكتشاف المواهب وتعبيرات عن انتصارات أكتوبر وأبرزها علم مصر، في ختام اليوم فقرة لاستعراض مواهب التلاميذ المتعددة وتوزيع الهدايا علي المتميز منهم. وتستمر فعاليات ورشة تطريز التلى لليوم الخامس على التوالى ببيت ثقافة المراغة.



