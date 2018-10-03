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ثقافة

يوم ثقافي وورش للتطريز ومناقشة بثقافة سوهاج

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 12:20 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
أقام بيت ثقافة ساقلته، بفرع ثقافة سوهاج، يوما ثقافيا متنوع مع مدرسة البنات الإبتدائية بساقلتة، حيث أقيمت محاضرة تثقيفية " إنتصارات وأبطال أكتوبر"، وورشة رسم لاكتشاف المواهب وتعبيرات عن انتصارات أكتوبر وأبرزها علم مصر، في ختام اليوم فقرة لاستعراض مواهب التلاميذ المتعددة وتوزيع الهدايا علي المتميز منهم. وتستمر فعاليات ورشة تطريز التلى لليوم الخامس على التوالى ببيت ثقافة المراغة. 

كما ناقشت مكتبة الطفل والشباب بجرجا كتاب " الرحالة العرب " وقامت أمينة المكتبة بالتحدث عن الرحالة العرب والتعريف بهم وجاء على رأسهم الرحالة العربي ابن ماجد الذي لقب بأسد البحر ومناقشة الأطفال لماذا لقب بهذا اللقب.

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