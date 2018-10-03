إسلام محارب: هدفي أمام وفاق سطيف تتويج لمجهود الفريق

أكد إسلام محارب، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أهمية الفوز في مباراة الفريق أمس أمام وفاق سطيف الجزائري في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا.



وأشار محارب إلى أن الهدف الذي أحرزه في المباراة هو تتويج لمجهود الفريق بالكامل وليس بشكل فردي ويحسب لكل اللاعبين، مشددًا على أن الأهلي قدم مباراة طيبة، واستحق الخروج بنتيجة أكبر من الفوز بهدفين.



وأضاف محارب: لدينا تركيز في كل خطوة نسير فيها في بطولة دوري الأبطال؛ لأننا جميعا لدينا حلم للفوز بالبطولة الإفريقية.



واستكمل: قطعنا شوطًا واحدًا لصالحنا في الطريق نحو الوصول للمباراة النهائية، ولايزال هناك شوط آخر سنخوضه في مباراة العودة بالجزائر التي لن تكون سهلة على الفريقين.



وتمنى إسلام محارب أن تظهر المساندة الجماهيرية للأهلي من جديد خلال الفترة المقبلة؛ لأن الجماهير هي الداعم الأول لمشوار الفريق في البطولة الإفريقية.