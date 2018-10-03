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رياضة

أيمن أشرف: إشارات الاحتفال كانت للخطيب والجماهير

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 12:20 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
كشف أيمن أشرف، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سر الإشارة التي ظهرت منه وزملاؤه بالفريق أحمد فتحي وإسلام محارب، عقب الهدف الثاني، أمس، في مرمى وفاق سطيف الجزائري.

وقال أشرف: بعد الهدف الثاني في مرمى وفاق سطيف قمت أنا وإسلام محارب بتوجيه إشارتين؛ الأولى كانت لمحمود الخطيب رئيس النادي والثانية كانت لجماهير الأهلي.

وأوضح «اشرف» السبب قائلا: «محمود الخطيب رئيس النادي دائما ما يزور الفريق ويجتمع مع اللاعبين لتحفيزهم للفوز باللقب الأفريقي هذا الموسم».

واستكمل بالنسبة للجمهور؛ فهذه رسالة للجماهير التي غابت عن لقاء الأمس أننا نحن وهم يد واحدة ونساندهم كما يساندوننا دائما في المواقف الحاسمة.

وشدد ظهير الفريق على أن الأهلي حقق نتيجة إيجابية على حساب وفاق سطيف الجزائري بالفعل، ولكنها نتيجة غير مطمئنة وعلى لاعبين أن يخوضوا لقاء العودة وكأنه الأول حتى لا تكون هناك ثقة زائدة في النتيجة.
وعن انضمامه لمنتخب مصر قال: سعيد باستمراري في المنتخب الوطني، وأتمنى أن أكون عنصرا مؤثرا بصفوف الفريق.

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